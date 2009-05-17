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Politika

Gül, Halep'teki tarihi mekânları gezdi

17 Mayıs 2009 17:20

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye ziyaretinin son gününde eşi Hayrünisa Gül ile birlikte Halep kentinin tarihi mekanlarını gezdi.

Gül çiftine Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad eşlik etti.

Kültürel program çerçevesinde önce tarihi Emeviye Camisi'ni gezen Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Gül, cami hakkında bilgi aldı. Cami avlusunda bulunan ve uzun bir süre, zamanı belirlemek için kullanılan, taş zemine oymalı sistem, Gül çiftinin ilgisini çekerken, cami içinde bulunan Zekeriya Peygamber'in kabri başında dua edildi. Gül ve Esad çifti, Hz. Muhammed'in, camide bulunan dişi ve saçını bir süre inceledi. Cumhurbaşkanı Gül, cami çıkışında Haleplilerin yoğun ilgisi ve tezahüratıyla karşılaştı ve halkı selamladı.

Kültürel programa daha sonra, tarihi Halep çarşısında devam edildi. Burada, müzisyen grubunu bir süre dinleyen Gül ve Esad çifti esnafla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Çarşı içinde bulunan turistler, Hayrünisa Gül'e ve Esma Esad'a yoğun ilgi göstererek, birlikte fotoğraf çektirdi.

Çarşının ardından Halep Kalesi'ne geçen Gül ve Esad çifti, buradaki gezinti sırasında yapıyla ilgili de bilgi aldı, daha sonra yemeğe geçti.

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