-GÜL, GONGU KADINLAR İÇİN ÇALDI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) açılış gongunu kadınlar için çaldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İMKB'de seans, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen gong töreniyle açıldı. Gül, törende yaptığı konuşmaya, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Kadınların, toplumun bütün kesimlerinde faal olması gerektiğini ifade eden Gül, kalkınmış ekonomilerde, toplumlarda kadınların karar mekanizmalarındaki rolüne işaret etti. Türkiye'de de kadınların hayatın her safhasında rol aldıklarını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Gül, her alanda kadınların giderek daha fazla temsil edildiğini gördüklerini söyledi. Siyasette ise kadın temsilinin biraz noksan olduğuna dikkati çeken Gül, ''Ümit ediyorum ki giderek daha da çoğalacaktır'' dedi. Kadınların yeteneklerini en rahat göstermesi gereken alanlardan birinin de iş dünyası olduğunu belirten Abdullah Gül, kadınların iş hayatında önlerinde engel olmadığını, ne kadar gayretli olurlarsa o kadar çok teşvik edileceklerini, kapıların kolay açılacağını bilmeleri gerektiğini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla İMKB'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gül, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'na da teşekkür etti. Anadolu'nun birçok kentinde kadın girişimcilerin sayısının arttığını gördüklerini belirten Gül, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Gül, eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindekilerle birlikte İMKB'nin açılış gongunu kadınlar için çaldı. Cumhurbaşkanı Gül'e, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan tarafından, günün anısına bir berat sunuldu. Gül, daha sonra seans salonunu dolaşarak brokerlarla bir süre sohbet etti. Bazı brokerlar Gül'e, tuttukları takımların formalarını imzalattı.