-Gül, eski haritada mahallesini aradı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezini (IRCICA) ziyaret etti. Gül, cuma namazını kıldığı Yıldız Hamidiye Camisi'nden makam aracıyla Yıldız Sarayı kompleksi içinde yer alan IRCICA'ya geçti. 2009 yılında restore edildikten sonra IRCICA Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlayan silahhane binasına gelen Gül, buradaki eserleri inceledi. IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, 1880'li yıllarda dönemin Genelkurmay Başkanlığı Erkanı Harp Dairesince hazırlanan tarihi harita üzerinde Gül'e bilgiler verdi. Haritayı inceleyen ve hayran kalan Cumhurbaşkanı Gül, ''Google'dan bakarak yapmıyor'' diye espiri yaptı. Cumhurbaşkanı Gül'e bir jest yapılarak memleketi olan Kayseri'nin eski bir haritası da gösterildi. Haritaya bakan Gül'ün, ''Burası Kayseri'nin merkezi mi?'' sorusu üzerine Halit Eren, harita üzerinden şehrin merkezini gösterdi. Gül de ''Bizim mahalle nerede acaba? Şurası bir avuç yer'' diye espiri yaptı. IRCICA'nın çok büyük bir fotoğraf arşivine sahip olduğunu vurgulayan Gül, Sultan Abdülhamit'in, fotoğraf makinesi ilk kullanılmaya başladığından itibaren imparatorluğun büyük ve önemli yerlerinin fotoğrafını çektirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül'ün ''O arşiv burada değil mi?'' sorusu üzerine Eren, fotoğrafların orijinallerinin İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde olduğunu, 1980'li yıllarda üniversite ile yaptıkları protokolle o fotoğrafların dia pozitiflerini ve negatifleri yaptıklarını, üniversiteye de birer nüsha verdiklerini söyledi. Fotoğrafların kullanım hakkının IRCICA'da olduğunu belirten Eren, fotoğrafların 1860'lardan başladığını ifade etti.