-Gül: Bunların üstesinden gelinecek VAN (A.A) - 06.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'da depremzedelerin barındığı Mevlana Evleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ulu Cami'deki bayram namazının ardından Kızılay tarafından kurulan Mevlana Evleri'ne geçen Gül, vatandaşlarla bayramlaştı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar, geçici barınaklarını gezen Gül'e şeker ve kolonya ikram ettiler. Bazı depremzedeler yürütülen faaliyetler ve yardımlarla ilgili teşekkürlerini sunarken, bazı depremzedeler de barınma ve beslenme ihtiyaçlarına ilişkin şikayetlerini Gül'e aktardılar. Şikayetleri dinleyen Cumhurbaşkanı Gül, ilgililere sorunların çözülmesi için talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı Gül, bazı depremzedelerin yazılı taleplerini alarak Cumhurbaşkanlığı görevlilerine verdi. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de vatandaşların dile getirdiği talepleri not etti. Gül, Mevlana Evleri'nin küçük olmasından yakınan depremzedelere banyo ve tuvaleti olan daha büyük barınakların yakın zamanda gönderileceği haberini verdi. Abdullah Gül, Mevlana Evleri'ni gezerken yakından ilgilendiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi, çorabı olmadığını söyleyen bir kız çocuğuna çorap verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün korumaları, depremzede çocuklara 10'ar lira bayram harçlığı dağıttı. Engelli 2 çocuğunun sağlık giderlerinin yüksek olduğunu ve kendisinin de işsiz olduğunu ifade eden bir babanın iş talebi de Gül'ün talimatı üzerine yetkililer tarafından not alındı. Gül, ziyareti sırasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ardından bazı eksiklikler bulunduğunu da belirterek, ''Bunlar bir günde giderilemez. Planlı, programlı bir şekilde bunların üstesinden gelinecek'' dedi. Gül, Mevlana Evleri'nde depremzedelerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıda çorba da ikram edildi. Cumhurbaşkanına ziyarette Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van Valisi Münir Karaloğlu ve Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra kriz merkezine geçerek, Vali Karaloğlu'ndan yürütülen faaliyetlere ilişkin brifing aldı.