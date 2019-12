-GÜL: BÖLGE BARIŞI İÇİN YARIŞMALAR ÖRNEK OLACAK ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ilişkin, ''Bölge barışı için, Kafkaslardaki bütün barış için ümit ediyorum ki bu yarışmalar güzel bir örnek olacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın yapıldığı atlama kulelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Olimpiyatların yapılacağı tesisteki atlama kulesinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile incelemelerde bulunan Gül, daha sonra sporcuların atlamayı gerçekleştireceği pistin başına geçerek fotoğraf çektirdi. Ardından tesisin otel kısmına gelerek atlayışın sonlandığı bölüme geçen Gül'e Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk tarafından brifing verildi. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Erzurum'da olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Erzurum'da büyük bir spor olayı gerçekleşeceğini söyledi. Büyük organizasyonların sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yapılmadığını belirten Gül, ''Türkiye'nin en yüksek illerinden birisi, Doğu Anadolumuzda, Erzurum'da büyük bir spor olayına hep birlikte şahit olacağız. Enternasyonal Üniversite Kış Olimpiyatları burada yapılacak. Bununla ilgili çok büyük, gördüğünüz gibi tesisler yapıldı. 300 milyon avroya yakın harcamalar yapıldı'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, ''Ümit ederim ki buradaki yarışlar, barış için gençlerin birbirlerini anlaması için, centilmenlik için çok güzel örnek olur. Spor demek centilmenlik demektir, spor demek ırkların, dinlerin, inançların siyasetin her şeyin unutulduğu ve sadece centilmenliğin hakim olduğunu ve centilmence yarışın hakim olduğu faaliyet alanı demektir. Bölge barışı için, Kafkaslardaki bütün barış için ümit ediyorum ki bu yarışmalar güzel bir örnek olacaktır'' dedi. Oyunların başarılı geçmesi temennisinde de bulunan Gül, şunları söyledi: ''Erzurum'da kar yağar yağar, herhalde yağmayacak bir yıl olacakmış o da bu yıl oldu. Buna da tabii ki ne diyeceksiniz. Bunun herhalde ileride Erzurumlular çok hikayelerini anlatırlar birbirlerine. Ama bu da tabii bizi başka bir şekilde sınamış oldu, imtihan etmiş oldu. Kar yağmamasına rağmen kış olimpiyatlarını Erzurumlular bu tesisler vasıtasıyla yapıyorlar. Kar makineleri çalışmış, bütün pistler, her şey en güzel şekilde hazırlanmış. Biraz önce Vali bey bizlere verdiği brifingde her şeyin en güzel şekilde hazır olduğunu söylüyorlar. Yani dökme suyla da değirmen çevrilebilirmiş. Bu büyük bir imtihan. Bu da başarılmış oldu.'' -''KAR YAĞDIRMAK HERHALDE KİMSENİN ELİNDE DEĞİL''- Kar yağdırmanın insanların elinde olmadığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Kar yağdırmak herhalde kimsenin elinde değil, insanların elinde değil, hükümetin elinde değil, valinin elinde değil, belediye başkanının elinde değil, spor bakanının, başbakanın elinde değil. Ne yapalım bu sefer böyle olsun. Bizim Kayseri civarının bir türküsü vardır 'Ağustosta suya girdim balta kesmez buz oldu' derler. Bunun tam tersi burada oluyor. Bin yılın başı burada bir olimpiyat, kış olimpiyatları gerçekleştirilmiş ama kar yeteri kadar yağmamış. Ama hiçbir şey noksan değil önemli olan bu. Hayırlı olsun memleketimiz için.'' Gül, ayrıca 2008 Paralimpik Oyunları'nda ve 2009 Bedensel Engelliler Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda okçuluk dalında birinci olan yürüme engelli Gizem Girişmen ile de bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.