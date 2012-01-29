-Gül, Birleşik Arap Emirliklerine ziyaretini değerlendirdi ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti sırasında, ekonomik ve ticari boyuta özel önem atfedeceğini belirterek, ''Bana 100'den fazla iş adamımızın refakat edecek olması da bu kardeş ülkeye duyulan yoğun ilginin ve değerlendirilmesi gereken potansiyelin büyüklüğünü şüphesiz en iyi şekilde ortaya koymaktadır'' dedi. Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan'ın resmi daveti üzerine bu ülkeye gittiğini ifade ederek, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, aynı zamanda Türkiye ve BAE Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlığını da yürüten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda iş adamının heyette bulunduğunu belirtti. Bu ziyaretin Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olmasının da önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretin geçtiğimiz günlerde kutlanan BAE'nin 40. kuruluş yıl dönümünün ertesine gelmesinin de anlamlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, bu ziyaretle stratejik öncelik verilen Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin tamamına cumhurbaşkanı sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmiş olacağını ifade ederek, söz konusu ülkelerin devlet başkanlarının çoğunun da resmi ziyaret münasebetiyle Türkiye'de misafir olduğunu vurguladı. Ziyareti kapsamında BAE devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcısı, başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşit Al Maktum, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de görüşeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Temaslarımda, BAE ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağız'' diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ile memnuniyet verici düzeyde seyreden siyasi ilişkilerin, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesi için son derece elverişli bir zemin oluşturduğunu belirten Gül, ''Bu itibarla ziyaretim sırasında, ekonomik ve ticari boyuta özel önem atfedeceğim. Bana 100'den fazla iş adamımızın refakat edecek olması da bu kardeş ülkeye duyulan yoğun ilginin ve değerlendirilmesi gereken potansiyelin büyüklüğünü şüphesiz en iyi şekilde ortaya koymaktadır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti: ''Ziyaretim, gerek bölgesel gerek küresel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına verdiği desteğin vurgulanması bakımından da uygun bir vesile teşkil edecektir. Türkiye'nin bölge ülkelerini bir araya getiren en önemli örgüt olan Körfez İşbirliği Konseyi ile kurduğu kurumsal ekonomik ilişkiler, 2005 yılında Dışişleri Bakanı sıfatıyla imzaladığım Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'na dayanmaktadır. Ülkemiz, 2008 yılında da konsey ile stratejik diyalog mekanizmalarını tesis etmiştir. Bu mekanizma çerçevesinde, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısını İstanbul'da gerçekleşmiştir. Ortadoğu'da refahın ve istikrarının sembolü niteliği taşıyan mümtaz ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, aynı zamanda finans ve hava ulaştırması alanlarında dünya çapında bir merkezdir. Bankacılık, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde ülkede gerçekleştirilen atılımlar, şüphesiz büyük bir tecrübe ve büyük bir vizyonun eseridir. Bölgemizdeki iki yükselen gücün arasındaki müstesna bağlar, geleceğe beraberce, umutla bakmamızı da sağlamaktadır. Ortak işbirliğimizin son örneği, Libya'da Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri Kızılay teşkilatlarının müşterek düzenlediği insani yardım operasyonu olmuştur. Dolayısıyla gerçekleştireceğim bu resmi ziyaretin, dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri ile sahip olduğumuz yakın işbirliğinin geliştirilmesine somut katkılarda bulunacağına inanıyorum.''