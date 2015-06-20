Gül, AKP'li üç dönemliklerle iftarda buluştu

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in cenazesi için Ankara’ya giden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam AKP’nin üç döneme takılan isimleriyle iftar yemeğinde buluştu. Özel sohbetler yapıldı ancak Gül, siyasi mesaj vermemeye dikkat etti.

Kız kardeşine gitti

Gül, sabah Meclis’teki devlet törenine katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in makamında 55 dakika görüşme yaptı. Cenaze namazı için Kocatepe’ye gitti. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, buradan ayrılan Gül, AKP eski İzmir Milletvekili olan Mehmet Tekelioğlu’nun evine geçti. İftar saatine kadar kız kardeşinin evinde kaldı.

İftar buluşması

İftar yemeği Nenehatun Caddesi’ndeki Göksu Restaurant’ta verildi. Kayserili bir iş adamının organize ettiği yemeğe çok sayıda AKP’li katıldı.

1 saat boyunca özel salonda hem iftar yemeği yendi hem de sohbet edildi.

Kimler katıldı?

Yaklaşık 30 AKP’linin geldiği iftara şu isimler katıldı: TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Spor eski Bakanı Suat Kılıç, Sanayii eski Bakanı Nihat Ergün, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz, eski milletvekilleri Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Salih Kapusuz, Mücahit Fındıklı, Mehmet Tekelioğlu, Zeki Karabayır, Şükrü Ayalan, Necdet Budak, Ruhi Açıkgöz, Kemalettin Göktaş.

'Hakikaten böyle mi söyledin?'

Yemek boyunca siyasi konulara fazla girilmedi. Buna rağmen bazı vekiller, seçimlerde kendi illerinde karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Gül’ün siyasi konulara girmemek için özel gayret gösterdiği öğrenildi. Kemalettin Göktaş’ın gün içinde gazetecilere yaptığı ‘Gül siyasetle bir gün buluşacak’ sözü hatırlatılınca Gül’ün tepkisi “Hakikaten böyle mi söyledin?” oldu.