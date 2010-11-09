-GÜL: "BRIC ARTI T"DEN BAHSEDEBİLİRİZ LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin AB üyelik sürecini yavaşlatan bazı siyasi konuların, sürece dahil edildiğini belirterek, "Bundan memnun değiliz" ifadesini kullandı. Tony Barber ve Roula Khalaf imzalı haberde, Gül'ün, Türkiye'nin AB sürecine kararlılıkla devam edeceğine ilişkin ifadelerine dikkat çekilirken, "ileri görüşlü olmayan bazı AB ülkelerinin süreci ertelediği" yönündeki görüşlerine yer verildi. "AB sürecini yavaşlatan bazı siyasi konuların, sürece dahil edildiğini görüyoruz. Bundan memnun değiliz" açıklamasında bulunan Gül, Türkiye'nin müzakere sürecine devam edeceğini, üyelik standartlarını yerine getirmek için gerekenleri yapacağını vurguladı. Türkiye'nin 2005 yılında AB ile müzakere sürecine başladığına, şimdiye kadar 13 müzakere başlığının açıldığında ancak yalnızca birinin kapandığına dikkati çeken FT, birçok başlığın AB, Kıbrıs Rum kesimi ya da Fransa tarafından engellendiğini kaydetti. Gazete, Gül'ün, Fransa'yı doğrudan eleştirmediğini ancak, "bazı ileri görüşlü olmayan AB ülkelerinin, Kıbrıslı Rumların arkasına gizlenerek, Türkiye'nin üyeliğini geciktirdikleri" yönündeki görüşlerini aktardı. Haberde, Gül'ün, AB liderlerinin Türkiye-AB ilişkilerinde enerji konusunun önemini bildiklerini ancak müzakere başlığının açılmasının Kıbrıslı Rumlar tarafından engellendiğini ifade ettiği belirtildi. Uluslararası düzenin Doğu'ya doğru kaydığını anlatan Gül'ün, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan BRIC ülkelerine, Türkiye'nin de yaşadığı ekonomik dönüşüm sayesinde katılabileceğine işaret ettiğini kaydeden gazete, Cumhurbaşkanının "BRIC artı T'den bahsetmeye başlarsak, bu sürpriz olmaz" sözlerine yer verdi. Haberde ayrıca, Abdullah Gül'ün gazeteye verdiği demeçte, İran'ın Batı'yla yaşadığı nükleer sorunun çözümünde, Türkiye'nin aktif olarak yardım etmeye devam ettiğini belirttiği kaydedildi.