-GÜL "BAŞÖRTÜSÜ" KONUSUNDA EŞİNE KATILIYOR LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, eşi Hayrünnisa Gül'ün ''İlkokul öğrencisinin kendi isteğiyle başörtüsü takması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir'' şeklindeki sözlerine katıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Gül, Basın Başdanışması Ahmet Sever aracılığıyla yaptığı açıklamada, eşi Hayrünnisa Gül'ün İngiltere'de, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrencilerle biraraya geldiği toplantıdaki sözlerini değerlendirdi. Gül, eşi Hayrünnisa Gül'ün toplantıdaki sözlerine katıldığını belirtti. Hayrünnisa Gül, dün Londra'da katıldığı toplantıda, ilköğretimde başörtüsü konusuyla ilgili, ''Bu konuda yaşanan bir cehalet varsa, biz bunu da ortadan kaldıracağız. İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir'' ifadesini kullanmıştı.