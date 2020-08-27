Guido Senia ile ayrıldığını doğrulayan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı iddialarını doğrularken, "İki taraf için de daha iyi olur diye bu kararı aldık, arkadaş olarak kaldık" dedi.

Hürriyet'ten Cenkel Tezel'in haberine göre; ayrılık haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" dedi.

Subaşı, "Ayrı kaldık çok fazla, o yurt dışında ben burdayım, benim kızım var. Ne kıskançlığa gerek var ne de birbirimizi üzmeye" dedi.

Muhabirlerin çıkan haberlerde 'Guido'nun faturalarını ödediğinizden sıkıldığınız söylendi' sorusuna Subaşı, "Yok öyle bir şey, inanılmasın öyle şeylere kendisi iyi kalpli çok tatlı biri" dedi.

Subaşı, "Kötü ayrılmadık arkadaş kalacağız. İkizi var ablası ve ailesi ile çok yakınım ortak arkadaşlarımız var her zaman konuşurum" dedi.

Subaşı, çok gürültü olduğu için Çeşme’deki evini polisin bastığı iddialarını ise yalanladı. Subaşı, "Benim evim yok ki baskın olsun genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım, benden sonra oldu ise onu bilmiyorum, benim evim yok ki baskın olsun" açıklamasını yaptı.