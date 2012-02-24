Guernica'ya 75 yaşında 'genel sağlık taraması'

T24 - Pablo Picasso'nun ünlü yapıtı "Guernica", 75. yaşında tam bir "sağlık taramasından" geçiriliyor.

Resmin uzmanlar tarafından incelenebilmesi için devasa bir robot, savaş karşıtı siyah-beyaz şaheserin onbinlerce mikroskobik fotoğrafını çekiyor. Guernica'nın sergilendiği Madrid'deki Reina Sofia Müzesi, gelişmiş kızılötesi ve morötesi fotoğraf teknolojisi için İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica ile işbirliğine gitti.

Yapıtın laboratuvar ortamına taşınması sırasındaki risklerin önlenebilmesi için araştırmada kullanılacak makine müzede kuruldu. "Pablito" adı verilen ve 27 metrekarelik resmin 1 metre uzağına yerleştirilen robotik mekanizma, müzenin kapalı olduğu akşam saatleri ve Salı günleri çalışmaya başlayarak gece boyunca Guernica'yı tarayıp onun fotoğrafik DNA'sını kaydediyor.

Müzenin koruma kurulu başkanı Garcia Gomez-Tejedor, çok fazla taşınma geçiren ve müdahaleye uğrayan Guernica'nın, hassas bir durumda olduğunu, bu nedenle yerinden kaldırılmadığını, yapılacak işlemin çok geniş kapsamlı bir tıbbi "checkup"a benzetilebileceğini söyledi. Teknik uzman Humberto Duran, Pablito'nun resim hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracağını belirterek, Guernica'ya şu anda restorasyon gerekmediğini ekledi.

Guernica'ya "sağlık taraması" yapan makinenin maliyeti resmi olarak açıklanmasa da El Pais gazetesi robotun yaklaşık 400 bin dolara mal olduğunu yazdı. Pablo Picasso, İspanya hükümetinin talebi üzerine Paris'teki 1937 Dünya Fuarı kapsamında sergilenmek üzere Guernica'yı resmetti. İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası uçaklarının 26 Nisan 1937'de İspanya'nın Guernica kentini bombalamasını konu alan resim, yaklaşık 20 yıl boyunca çok sayıda ülkeyi dolaşarak sergilendi. Tuval üzerine yağlıboya ile yapılan Guernica, Picasso tarafından "ülkesinde demokrasi kurulana kadar" emanet edildiği New York Modern Sanatlar Müzesi'nden 1981 yılında İspanya'ya taşındı.