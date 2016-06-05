Güdük Necmi, "Zaire Cumhurbaşkanı kimdir" sorusuna neden 'Mehmet Ali Clay' yanıtını verdi?

Rıfat Ilgaz'ın meşhur romanından uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin ilk filminde yer alan bir sahnede, İnek Şaban, Güdük Necmi ve Ferit karakterlerinden oluşan ekip; katıldıkları liseler arası bilgi yarışmasında Ayşen Gruda'nın canlandırdığı sunucunun "Zaire Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusuna, doğruluğundan pek de emin olmayarak "Zaire Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Clay'dir" yanıtını verir.

Tabii ki Zaire Cumhurbaşkanı, Mehmet Ali Clay değildir ve Hababam ekibi bu sorudan puan alamaz.

Hürriyet yazarı Cengiz Özbek, Güdük Necmi'nin ağzından çıkan "Mehmet Ali Clay" cevabında aslında efsanevi boksör Muhammed Ali'ye gönderme yapıldığını söyledi.

"Zira İslam dinini seçmeden önceki adı 'Cassius Marcellus Clay, Jr' olan ve Türkiye'deMuhammed Ali Clay olarak da bilinen ünlü boksör, Hababam Sınıfı'nın çekildiği yıl Zaire'de spor tarihinin en büyük maçlarından birinde George Foreman ile karşılaşmıştı" diyen Özbek, "Şu anki ismi Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Zaire'nin başkenti Kinşasa'da 29 Ekim 1974'te gerçekleşen ve "Rumble in the Jungle" adı verilen bu maç, o dönem Türkiye'de de milyonları ekran başına kilitleyerek büyük yankı uyandırmıştı" ifadesini kullandı.

Cengiz Özbek'in "Güdük Necmi neden Zaire Cumhurbaşkanı ile Muhammed Ali'yi karıştırdı?" başlığıyla yayımlanan (4 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Rıfat Ilgaz'ın meşhur romanından uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin ilk filminde yer alan bir sahnede, İnek Şaban, Güdük Necmi ve Ferit karakterlerinden oluşan ekip; katıldıkları liseler arası bilgi yarışmasında Ayşen Gruda'nın canlandırdığı sunucunun "Zaire Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusuna, doğruluğundan pek de emin olmayarak "Zaire Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Clay'dir" yanıtını verir.

Tabii ki Zaire Cumhurbaşkanı, Mehmet Ali Clay değildir ve Hababam ekibi bu sorudan puan alamaz. Ancak Güdük Necmi'nin ağzından çıkan "Mehmet Ali Clay" cevabında aslında efsanevi boksör Muhammed Ali'ye gönderme yapılmaktadır.

Zira İslam dinini seçmeden önceki adı "Cassius Marcellus Clay, Jr." olan ve Türkiye'deMuhammed Ali Clay olarak da bilinen ünlü boksör, Hababam Sınıfı'nın çekildiği yıl Zaire'de spor tarihinin en büyük maçlarından birinde George Foreman ile karşılaşmıştı.

Şu anki ismi Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Zaire'nin başkenti Kinşasa'da 29 Ekim 1974'te gerçekleşen ve "Rumble in the Jungle" (Ormandaki Kapışma) adı verilen bumaç, o dönem Türkiye'de de milyonları ekran başına kilitleyerek büyük yankı uyandırmıştı. Maçı, namağlup dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanına sahip rakibini sekizinci raundun sonlarında nakavt eden Muhammed Ali kazanmıştı.

Çekimlerine 1974'te başlanan ve 1975'te seyirciyle buluşan "Hababam Sınıfı" filminin bu sahnesinde de Güdük Necmi, tarihi maç öncesi Zaire'de 'cumhurbaşkanı gibi' karşılanan Muhammed Ali Clay'i, Zaire Cumhurbaşkanı olarak hatırlayınca, yarışmadaki soruya "Mehmet Ali Clay" yanıtını vermişti. Üstelik ünlü boksörün ismini de karıştırmıştı.

Maçı, namağlup dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanına sahip rakibini sekizinci raundun sonlarında nakavt eden Muhammed Ali kazanmıştı.

Çekimlerine 1974'te başlanan ve 1975'te seyirciyle buluşan "Hababam Sınıfı" filminin bu sahnesinde de Güdük Necmi, tarihi maç öncesi Zaire'de 'cumhurbaşkanı gibi' karşılanan Muhammed Ali Clay'i, Zaire Cumhurbaşkanı olarak hatırlayınca, yarışmadaki soruya "Mehmet Ali Clay" yanıtını vermişti. Üstelik ünlü boksörün ismini de karıştırmıştı.