Güçlü aile bağları için ‘Geleceğinize Gelin' projesi başlatıldı

İSTANBUL, (DHA)- İzmit Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün koordinasyonu ve ilçede bulunan tüm okulların katılımıyla başlatılan \'Geleceğinize Gelin\' projesiyle iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve güçlü aile bağlarının kurulması hedefleniyor.

Maltepe Üniversitesi, Kartepe Kaymakamlığı, Kartepe Belediyesi, Marmara Eğitim Kurumlarının desteklediği proje, Marmara Eğitim Kurumları Kültür Merkezindeki tanıtım programıyla başladı.Proje kapsamında her okulda bazıları her ay tekrar eden, bazıları yılda bir veya iki defa gerçekleştirilen 14 farklı kategoride etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve aileyle güçlü bağlar kurulması amaçlanıyor.

Programa, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Marmara Eğitim Kurumları Koordinatörü Mehmet Alkan, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Soyaç kurucu müdürü Doç. Dr. Özden Bademci, İlçe Gençlik Spor Müdürü Erol Arutan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Aslan, SGK İlçe Müdürü Ekrem Çavuşlu, Şube Müdürleri, Kurum Müdür ve Amirleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“İLETİŞİM YOKSA SORUN BÜYÜR”

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek; göreve geldiği günden beri eğitimdeki temel sorunları tespit etmek adına çok gayret sarf ettiğini, bu süreçte dikkat çeken en önemli şeyin iletişim olduğunu ve yeterli iletişimin olmadığı eğitimin paydaşları arasında küçük meselelerin soruna dönüştüğünü ifade etti. Dilek, “Öğrenmeye giden yolun aileyi kazanmaktan geçtiği inancı ile ailelerle daha iyi ilişkiler, daha iyi iletişim, daha güçlü bağlar kurmak, ailelerin eğitime ve eğitimciye olan ilgi, itibar ve güvenini yeniden tesis etmek için onlara elimizi uzattık. Gönlümüzü açarak “Geleceğinize Gelin” diye davet ediyoruz” dedi.

“EĞİTİMLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Yapılan toplantılarla iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Kartepe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yollarımızın ilk kesiştiği günden beri bir felsefeci, bir eğitimci olarak, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte iletişim eksenli bu projeye nasıl katkı sunabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Yaptığımız toplantılarda öğretmenlerimizden başlayarak tüm paydaşlar arasında iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ve devamında atölye çalışmaları yapmayı kararlaştırdık” diye konuştu.

“14 FARKLI KATEGORİDE EĞİTİMLER OLACAK”

Projenin tanıtım sunumunu yapan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, projeyle beraber eğitimin tüm paydaşları arasında bağlar kurmaya çalıştıklarını ifade etti. “Proje süresince her okulda bazıları her ay tekrar eden, bazıları yılda bir veya iki defa gerçekleştirilen 14 farklı kategoride etkinlik gerçekleştirilecek” diyen Yalaz, “İletişim ve Beden Dili Eğitimleri, Sağlıklı İletişim Seminerleri, Veli Bilgilendirme Rehberi, Veli Görüşme Randevu Sisteminin Kurulması, Evrensel İnsani Değerler Eğitimi Mesajlarının Yayınlanması, Okuyanın Çocuğu Okur, Onur Günü, Uçurtma Şenliği, Marifet İltifata Tabidir, Okulda Sinema Günleri, Veli İletişim Günleri, Geçmişten Geleceğe, Bisiklet Veya Doğa Gezileri, Veli Sosyal Gösteri Programı gibi etkinliklerde formal bir düzen dışında bireyler arasında güçlü bağlar oluşturma ve bu enerjiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlarken daha verimli olmaya çalışılacak. Enerjimiz, birbirimizi törpülemek için değil, birbirimize güç vermek için kullanılacak, okullarımızda verilen eğitimlerin evlerimizde devam ettirilmesi sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca bu süreç esnasında gerek kuşaklararası, gerekse aile bireyleri arasındaki iletişim de güçlendirilmeye çalışılacak” ifadelerini kullandı.

Projeyi değerlendirmek üzere konuşan Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun öğretmenlerin çoğu zaman velilerin görevini de yüklenmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, “Bu zor ve zahmetli bir süreç. Eğitim sürecinde velilerimiz okulun ve öğretmenin ne kadar yanında olurlarsa eğitimde o denli başarılı oluruz. Ben de fahri bir öğretmen olarak bu proje içinde yer almaktan mutluluk duyacağım” dedi.

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ise \"Çocuklarımız için yapılacak her çalışmanın yanında olacağız, geleceğimizi daha iyi inşa etmek için elimizden gelen gayreti gösterecek, doğa harikası Kartepe’nin çocuklarının geleceğine katkı vereceğiz” diye konuştu.