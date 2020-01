Güç seninle olsun: Dünya Star Wars Günü kutlanıyor

Star Wars serisinin hayranları tarafından 4 Mayıs günü 'Dünya Star Wars Günü' olarak kutlanıyor.

Yıldız Savaşları film serisinin kültürünü ve filmi anmak için resmi olmayan bir tatil olarak başlatılan bu uygulama, dünya genelinde çok sayıda Star Wars hayaranı tarafından kutlanıyor.

İngilizcesi "May the force be with you" olan "Güç seninle olsun” repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunuyla "May the fourth be with you" Star Wars günü olarak kabul edildi. Öte yandan bugün, filmin başrolü Luke Skywalker’ın adı ile de bilinen gün Luke Skywalker günü olarak da anılıyor.