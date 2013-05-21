Guatemala'da Montt hakkındaki soykırım kararı bozuldu

Guatemala'da yüksek mahkeme, eski diktatör Efrain Rios Montt hakkındaki soykırım kararını bozdu.

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki soykırım kararını bozduğu Rios Montt'un yeniden yargılanması emrini de verdi.

Mahkemenin kararı, üç hakimden oluşan kurulun 86 yaşındaki Rios Montt'u, Guatemala iç savaşı sırasında Mayaların katlindeki rolünden ötürü insanlığa karşı suç ve soykırımdan mahkum etmesinden 10 gün sonra geldi.

Kurul, Rios Montt'un, iç savaş sırasında ülkenin batısında 1771 Maya'nın öldürülmesini bilerek engellemediği kararına varmış ve eski diktatöre, 80 yıl hapis cezası vermişti.

Bu karar, Guatemalalıların büyük bölümünü sevindirirken, ilk kez Latin Amerikalı bir lider kendi ülkesinde bu tür suçlardan hüküm giymişti.

Rios Montt'un avukatları kararı derhal temyize götürmüştü, cezaevinde bir gün geçiren Rios Montt, hala kaldığı askeri hastaneye taşınmıştı.

Guatemala'da 36 yıl süren iç savaşta, 200 bin kişi hayatını kaybetti. Kurbanların yakınları, 30 yıldır Rios Montt'un cezalandırılmasını istiyordu.