1700 Maya'yı öldüren eski diktatöre 80 yıl hapis

Guatemala'da yaklaşık 1700 Maya yerlisinin ölümünden sorumlu tutularak soykırım suçlamasıyla yargılan eski diktatör Efrain Rios Montt'un, 80 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yaklaşık iki ay süren duruşmalarda çok sayıda tanığı dinleyen üç kişilik mahkeme heyetinin, 86 yaşındaki Montt'a 80 yıl hapis cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Nicolas Brito, Santa Maria Nebaja kenti yakınlarındaki Canaque köyünde yaşadığını, 1982 yılında köyünü basan askerlerin onlarca kişiyi öldürdüğünü ve evleri ateşe verdiğini söyledi.

Saldırıdan şans eseri kaçıp kurtulduğunu belirten Brito, "Ölenlerden çoğu, ekmek yapan kadınlardı. Askerler, öldürdükleri köylülerin kalplerini çıkardılar" dedi.

Montt ise iktidarda olduğu sırada soykırımdan haberi olmadığını ve yerlilerin öldürülmesi için emir vermediğini ileri sürdü.

Efrain Rios Montt, 23 Mart 1982'de darbeyle iktidara gelmişti. Ağustos 1983'te sona eren diktatörlüğü sırasında çoğu Maya köylüsü 1700 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Montt, Latin Amerika ülkelerinde soykırımla suçlanan ilk lider olmuştu. Montt, 15 yıl süren kongre üyeliği sırasında siyasi dokunulmazlıktan yararlanmış, daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Birleşmiş Milletler desteğiyle 1999'da kurulan komisyon, Guatemala'da 1960-1996 yıllarındaki 36 yıllık iç savaş sırasında yaklaşık 200 bin kişinin öldüğünü, köylerin yok edildiğini, yüzlerce kişinin de kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı. 600'den fazla katliamı belgeleyen komisyon, Maya köylülerini hedef alan soykırımın ise Montt'un iktidarı sırasında işlendiğini belirlemişti.

Savcılar, özel kuvvetlerin Montt'un emriyle 1982'de Dos Erres bölgesinde gerillalarla işbirliği yapmakla suçladıkları Maya köylerine baskın düzenlediğini, kadınlar ve genç kızlara tecavüz edip öldürdüğünü, yüzlerce kişiyi de evlerini terk etmeye zorladığını ileri sürüyor. 1990'lı yıllarda bölgedeki bir kuyudan 100'den fazla ceset çıkarılmış ve 67'sinin 12 yaşından küçük çocuklara ait olduğu belirlenmişti.