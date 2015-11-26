Guardian'dan Rusya yorumu: Havlayan köpek ısırmaz

İngiliz Guardian gazetesinin Moskova muhabiri Shaun Walker, savaş uçağı düşürülen Rusya'nın öfkeli olduğunu ancak Türkiye ile arasındaki krizin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyeceğini yazdı. "Havlayan köpek ısırmaz" diyen Walker'a göre Rusya, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesmeyecek.

Guardian'ın iç sayfalarındaki Shaun Walker imzalı analizin başlığı da, "Moskova öfkeli ama havlayan köpek ısırmaz".

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez NATO üyesi bir ülkenin, bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü vurguluyor Shaun Walker.

Walker analizine ise Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'in Türkiye'yi, "NATO'nun hasta adamı" olarak nitelendirmesini ve "Erdoğan'ın çılgınlığı 3. Dünya Savaşı'na neden olabilir" uyarısında bulunmasını hatırlatarak başlıyor.

Ancak Walker'a göre bu söyleme karşın Rusya'nın satır aralarında Türkiye'ye verdiği mesaj, krizin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyeceği.

Walker'ın yazısından bazı satırlar şöyle:

"Moskova'dan dün yapılan açıklamalardan biri, Rusya'nın önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'den beyaz et alımını yasaklaması oldu. Bunun kavgacı bir tavra işaret ettiğini söylemek zor...

"Rusya Türkiye'ye çok öfkeli olsa da, Moskova'nın durumun daha da kötüleşmesini istemediği açık. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi masadaki bir seçenek değil"

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'Ciddi sonuçlar neler olabilir?'

Guardian'ın Moskova muhabiri Shaun Walker bu noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından yaptığı, "Bu olayın Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok ciddi sonuçları olacak" açıklamasını hatırlatıyor. Şu ana kadar söylemin, eylemin önünde geçtiğini vurguluyor.

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Walker yine de bazı Rus milletvekillerinin dün "Ermeni soykırımı" iddialarının inkarını suç sayan bir yasa tasarısını Parlamento'ya sunmalarının tesadüf olamayacağını da belirtiyor.

Guardian muhabirine göre Rusya, bazı Türklerin IŞİD'e üstü kapalı da olsa destek verdiklerine yönelik iddiaları kanıtlamak için çaba harcayarak, Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışabilir.

Shaun Walker analizini şu satırlarla noktalıyor:

"Rus tur şirketlerinin Türkiye'ye paket tur satmalarının yasaklanması ise Türkiye üzerinde etkili olacak somut bir önleme benziyor. Zira yılda 4 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret ediyor ve paket turların yasaklanmasının Türkiye'de turizm sektörünü son derece olumsuz etkileyecektir."