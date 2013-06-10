Guardian'a fısıldayan kaynak kendini gösterdi

Sağladığı bilgiler sayesinde Amerika'da hükümetin gizli mahkeme kararı ile, milyonlarca telefon kaydı aldığını ve internet üstünde sıkı bir gözetimin kurduğunu ortaya çıkaran, Eski CIA çalışanı Edward Snowden, kendi isteği ile Guardian gazetesine bilgi sızdırdığını, bu hareketle insanları baskıdan kurtarma yükümlülüğünü yerine getirdiğini söyledi.

The Guardian gazetesine Hong Kong'ta, Amerika'nın izleme programı hakkında konuşan Edward Snowden, CIA teknik servis asistanlığından sonra Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından işe alındığını belirterek, "Ulusal Güvenlik Dairesi, neredeyse herşeyi yakalayan bir güvenlik sistemi kurdu. Böyle bir imkanla, dünya iletişiminin büyük bir çoğunluğu otomatik olarak, hedef göstermeden yutulabilir hale geldi" dedi. Sistemin nasıl çalıştığını gazeteye anlatan Snowden, "Eğer eşinizin elektronik postasını ya da telefon numarısını istiyorsam, tek yapmam gereken iletişimi yakalamak. Ondan sonra posta adresine, şifrelere, telefon kayıtlarına, kredi kartı numaralarına ulaşabilirim" sözleriyle, programın çalışma yapısını örnekledi.

Amerikan Hükümetinin gözlem programının sınırları için 'korkutucu' kelimesini kullanan Snowden, "Makinelere böcek(dinleyici) yerleştirebiliriz. İnternete bağlandığınız anda, makinenizi tanımlayabilirim. Hiçbir koruma programı bunu engelleyemez" sözleri ile açıklayarak, "Bu şekilde işleyen bir toplumda yaşamak istemiyorum. Yaptığım ve söylediğim herşeyin kayıt edildiği bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar, savunduğum ya da yaşamak istediğim hayat değil" dedi.

Gazeteye bilgileri sızdırarak, bir suç işlediğine inanmadığını belirten Edward Snowden, hükümetin yeterince suç işlediğini görüyoruz. Beni suçlamak iki yüzlü bir harekettir" dedi. Guardian gazetesinin bundan sonra kendisine ne olacağı sorusuna Snowden, "hiç iyi şeyler değil" cevabını verdi. Yakalanıp hapis cezasına da çarptırılabileceğini söyleyen Snowden, "Eğer beni yakalamak isterlerse, elbet yakalarlar" dedi. Snowden, Amerikan hükümetinin, kendisine yakın olanlara karşı "agresif" davranabileceğinden korktuğunu da, gazeteye açıkladı.

Gazeteye Hong Kong'a kaçma nedeninin "güçlü bir özgür konuşma geleneği" olduğunu söyleyen Snowden, buradan İzlanda'ya sığınma talebinde bulunmayı düşündüğünü açıkladı.

Edward Snowden'ın, The Guardian gazetesine yaptığı konuşmayı izlemek için tıklayın

Çeviri: Varsan Çekiç