Guardian: Erdoğan'dan özür bekliyoruz

İngiliz Guardian gazetesi bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Gazete Erdoğan'ın, Guardian hakkındaki "dayanaksız suçlaması" nedeniyle özür dilemesini gerektiğini yazdı.

Guardian başyazısında, "Türkiye'nin lideri basın hakkında çirkin ifadeler kullanıyor, Guardian hakkında da yalanlar söylüyor. Belki bize bir özür borçludur" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre başyazı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basına ceza yağdırmayı seviyor" ifadeleriyle başlıyor.

Guardian Erdoğan'ın geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı casuslukla suçlayarak tehdit ettiğini, gazeteci Mehmet Baransu'nun 52 yıl hapis istemiyle yargılandığını, Türkiye'de seçim öncesi medyaya baskı yapıldığını ve Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 149. sırada yer aldığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman Die Zeit, Amerikan New York Times ve İngilizTimes gazetesinden sonra Guardian'a da saldırdığını yazıyor gazete.

Guardian, Erdoğan'ın seçimden önce Ardahan'da yaptığı konuşmada gazeteye yönelik sözlerini hatırlatıyor:

"Bakınız bir İngiliz gazetesi ne diyor biliyor musunuz? 'Tam Batılılaşmamış yoksul Müslümanların kendi ülkelerini yönetmelerine izin verilemez'. Sen kimsin ya? Sen kimsin, terbiyesiz. Haddini bil."

'Guardian, Erdoğan'ın iddia ettiği şeyleri yazmamıştır'

Guardian'ın bugünkü başyazısında ise şu satırlar var:

"Sayın Erdoğan'ın Guardian'a yönelik suçlamasının hiçbir temeli yoktur. Guardian, Sayın Erdoğan'ın iddia ettiği şeyleri söylememiş ya da yazmamıştır...Burada geçen hafta yayımlanan bir başyazıda, AKP seçmenlerinin Türk toplumunun 'daha fakir, daha az Batılılaşmış, ve daha dindar kesimlerinden' oluştuğu ancak partinin daha genç ve daha çok şehirlerde yaşayan Türklerle bağ kuramadığı söylenmişti. Türklere, Sayın Erdoğan'ın, istediği gibi cumhurbaşkanın yetkilerini artırmasını engelleme çağrısı yapılmıştı. Pazar günkü seçimlerde olan da buydu zaten."

"Guardian'a yönelik suçlama sinsice bir yalandır. Görünen o ki Cumhurbaşkanına yakın bir gazeteci bir şey uydurmuş, başkaları da bu görüşe dayanarak bazı yorumlar yapmış ve iddia sosyal medyada hızla yayılmıştır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde kontrol edilmeden Sayın Erdoğan'ın Ardahan'daki konuşmasında yer almış, bu yalan hızla bir propogandaya dönüşmüştür."

"Gazeteciler kelimeleri seçerken dikkatli olmak zorundadır. Yanlış birşey yaptıklarında da, ki bazen yaparlar, bu yanlışı mümkün olan en kısa sürede görünür bir şekilde düzeltmelidirler. Çok ciddi durumlarda da özür dilemeleri gerekir. Guardian'ın tarihinde en uzun süre görev yapan Genel Yayın Yönetmeni CP Scott'ın deyimiyle 'Gerçekler kutsaldır'. Siyasetçilerin de kelimelerini seçerken çok dikkatli olmaları, bahsettikleri gerçeklerin doğru olması gerekir. Sayın Erdoğan hem kelimelerini yanlış seçmiş, hem de gerçeklerden bahsederken kötü bir şekilde yanılmıştır. Belki de özür dileyecektir".