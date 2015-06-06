Erdoğan'dan Guardian'a: Sen kimsin ya, haddini bil, terbiyesiz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "paçavra" olarak nitelediği New York Times'tan sonra hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle İngiliz The Guardian gazetesini de hedef alarak, "Sen kimsin ya, haddini bil, terbiyesiz!" dedi.

"Bakınız Bir ingiliz gazetesi ne diyor biliyor musunuz? Tam Batılaşmamış yoksul Müslümanların kendi ülkesini yönetmelerine izin verilemez" diyen Erdoğan, "Sen kimsin ya? Sen kimsin, terbiyesiz. Haddini bil. Ne zamandan beri size böyle bir yetki verildi. Türkiye artık mandaların egemen olduğu bir Türkiye değil. O tarih oldu tarih. Artık bu milletin gerçek evlatları bu ülkeyi yönetiyor" ifadelerini kullandı.

New York Times'ı da bir kez daha ağır ifadelerle eleştiren Erdoğan, "Bunların patronları belli. Malesef Yahudi sermayesi" diye konuştu.

"Erdoğan'ın sözde büyümesi" başlığıyla iktidarın ekonomi politikasını eleştiren bir yazı yayımlayan Alman Die Zeit gazetesini de eleştiren Erdoğan, "İstanbul 3. Havalimanı yapılacak diye bunlar kudurdu, kudurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ardahan, birliğin beraberliğin kardeşleriğin kıymetini çok iyi bilen bir şehrimiz. Her boydan Türküyle, Kürdüyle, Ardahan'ı anlamayan Türkiye'yi de anlayamaz. Kardeşlerim biz bu yolda yaradılan Yaradan'dan ötürü sevdik.

‘Ardahan'a 3 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık’

Ardahan'ı gerçek bir il haline dönüştürdük. Kardeşlerim merak edenleriniz olabilir. Sadece ulaştırmada, yani yaptığımız yollar ile 1 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Enerji ve tabii kaynaklarda 266 trilyon yatırım yaptık. Gıda, tarım ve hayvancılıkta 225 trilyon yatırım yaptık. Sosyal hizmetlerde 196 trilyon yatırım yaptık. Milli eğitimde 171 trilyon yatırım yaptık. Toplu konut olarak 153 trilyon yatırım yaptık. Üniversite olarak 138 trilyon yatırım yaptık. Sağlıkta 82 trilyon. Toplamda 3 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Bunu anlamak istemeyenler olabilir. Bundan 10 yıl önce Ardahan Üniversitesi olacak deseler inanır mıydınız? Oldu mu, oldu.

‘Ukrayna'dan 677 aileyi Türkiye'ye getirdik’

Ahıska Türkü kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için uğraşıyoruz. Dünyada 9 ayrı ülkede 500 bin Ahiskalı var. Ukrayna'dan 677 aileyi Türkiye'ye getirdik. O gelen aileleri TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleştireceğiz. Bizden önce 230 milyar dolar milli gelir vardı. Şimdi 800 milyar dolar milli gelirimiz var.

‘Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürü olduğu zamanları da hatırlıyoruz’

Devletin memuruna, işçisine borcu 15 katrilyondu, bunu biz ödedik. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları da hatırlıyoruz. Şimdi istediğiniz hastaneye gidebiliyor, istediğiniz eczaneden ilacı alabiliyor musunuz? Bu devlet halkını düşünen bir devlet.

‘Sen kimsin, terbiyesiz. haddini bil!’

Bakınız Bir ingiliz gazetesi ne diyor biliyor musunuz? Tam Batılaşmamış yoksul Müslümanların kendi ülkesini yönetmelerine izin verilemez. Sen kimsin ya? Sen kimsin, terbiyesiz. Haddini bil. Ne zamandan beri size böyle bir yetki verildi. Türkiye artık mandaların egemen olduğu bir Türkiye değil. O tarih oldu tarih. Artık bu milletin gerçek evlatları bu ülkeyi yönetiyor.

‘Alman gazetesi kudurdu, kudurdu’

Utanmadan yazıyorlar bunları. Eğer Erdoğan pazar günü istediğini alırsa durdurulamaz olacak. Erdoğan diyerek kastettikleri asıl durdurulamaz dedikleri Türkiye. Buradaki amacı da bir başka ülkedeki ifade ediyor. O da Alman gazetesi. (Die Zeit) İstanbul 3. Havalimanı yapılacak diye bunlar kudurdu, kudurdu. Çünkü 3. Havalimanı'nın maliyeti 12 milyar avro. Yılda 150 milyon yolcu gidip gelecek. 25 yıllığına kiralayacağız. Kiralama bedeli olarak 22 milyar avro alacağız. 12 milyar avroya yapılacak ama biz 22 milyar avro kira alacağız.

‘New York Times kin, 1896'dan beri kin kusuyor’

Amerika'da yayınlanan New York Times, 1896'da Sultan Abdülhamit'e saldırıyordu. 1960'da Menderes'e 1993'te Özal,a şimdi de aynı gazete bana kin kusuyor. Bu dört ismin içerisinde bu millete ihanet eden var mı? Sultan Abdülhamit'in, Menderes'in, Özal'ın ihaneti mi var? Benim de 12 yıllık başbakanlığım ortada. Yaptıklarımız ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bunların patronları belli. Malesef Yahudi sermayesi.

‘Hiç birinin derdi ben değilim, dertleri Türkiye"

Kardeşlerim bir başka dergi de bizi. Türkiye'yi durdurmanın yolu eş başkanların partisini desteklemekten geçtiğini söylüyor. Hiçbirinin derdi ben değilim, benim üzerimden Türkiye'yi hedef alıyorlar.