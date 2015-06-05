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Dünya

Guardian: Erdoğan muhalif medyayla zaten geçinemiyordu, şimdiyse açık bir savaş ilan etti

'Eğer Erdoğan pazar günü istediğini alırsa, durdurulamaz olacak eğer engellenirse kin dolu gazabı tehlikeli bir şekilde serbest olacak'

05 Haziran 2015 13:11

Guardian gazetesinde Simon Tisdal imzasıyla bugün (5 Haziran 2015) yayınlanan haberde, medyada yer alan seçim sonuçlarıyla oynanacağı iddialarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı söylendi. Haberde Erdoğan, "gergin" olarak tanımlandı. Haberin sonunda, "Eğer Erdoğan pazar günü istediğini alırsa, durdurulamaz olacak. Eğer engellenirse kin dolu gazabı tehlikeli bir şekilde serbest olacak" ifadeleri yer aldı.

 

'Muhalif medyayla zaten geçinemiyordu, şimdiyse açık bir savaş ilan etti'

 

BBC Türkçe'nin haberine göre, Erdoğan'ın kendisine muhalif olan basınla zaten pek iyi geçinemediğini yazan gazete, şimdiyse bunun açık bir savaşa dönüştüğünü söylüyor; ancak Erdoğan'ın öfkesinin "daha derinde daha kişisel bir rahatsızlıkta yatabileceğini" söylüyor: Erdoğan "seçmenin ruh halini ölümcül bir biçimde yanlış okumuş olmaktan giderek daha fazla korkuyor."

Haberde Erdoğan'ın parlamentoyu kenara iterek "diktatöryal güçler" elde etmek istediğini söyleniyor.

Tisdal, "kolayca kazanmaya alışmış olan" Erdoğan'ın muhalefet partilerinin güçlenmesiyle "şaşkınlığa uğradığını" yazıyor.

 

Fuat Avni'nin "oy hırsızlığı" iddiası

 

Fuat Avni isimli Twitter hesabından isimleri verilen ve seçim sonuçlarıyla oynayacakları iddia edilen sandık görevlilerine ve yine Fuat Avni'nin 200 gazetecinin gözaltına alınacağına dair iddiasına değinen Tisdal, Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 149. sırada olduğunu hatırlatarak, Fuat Avni'nin iddiasının inandırıcı görüldüğünü söylüyor.

Haber, Erdoğan'ın Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı hapsetmeye yemin ettiğini, hafta boyunca BBC, CNN ve New York Times'a çattığını söylüyor.

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