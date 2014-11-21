Guardian: Biden, otoriter Erdoğan’ın yarattığı güvensizliğe rağmen Türkiye’siz olmayacağının farkında

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ilişkide gelinen noktaya ilişkin olarak bir analiz haber yayımladı.

Haberde, bugün(21 Kasım 2014) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da görüşecek olan Biden’ın "özür krizi"nin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşatılması ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı kurulan koalisyona katılımı konusundaki görüşlerini masaya yatıracağı belirtildi. "Ortadoğu'da Türkiye olmadan olmayacağı" yorumu yapılan haberde, "Biden'ın da bunun farkında olduğunun ve Erdoğan'ın otoriter tavırlarına rağmen görüşmeleri pozitif yönde devam ettireceği" belirtiliyor.

“Biden’ın IŞİD, Kıbrıs ve Ortadoğu’daki petrol kaynakları gibi meseleler üzerine ayrılan görüşlerden dolayı gerilen ilişkileri yumuşatmasının umulduğuna” dikkat çekillen haberde London School of Economics’te alanında uzman olan Dr. James Ker Lindsay’nin, “Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin şimdi sorulması gereken sorular var. Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye giderek Batı’dan uzaklaşıyor” açıklamalarına yer veriliyor.

Erdoğan'ın 'Esad' ısrarı

“Türkiye’nin ABD’ye üslerini açmadaki gönülsüzlüğüne” dikkat çekilen haberde, “Türk hükümetinin savaşın ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın düşürülmesiyle kazanabileceğine dair ısrarının devam ettiği” de belirtiliyor.

Türkiye hükümetinin sürekli dile getirdiği “Kuzey Suriye’de güvenli bölge” taleplerinin geri çevrildiği belirtilen analiz haberde, Nicosia Üniversitesi’nden Hubert Faustmann’ın “Türkiye’nin IŞİD konusundaki yarım desteğinin ABD ile arasındaki mesafeyi açtığı” yorumuna da yer veriliyor:

'Erdoğan, ABD tarafınca rahatsız edici bulunuyor'

“Erdoğan kendi gündemini takip ediyor. Bağımsız bir dış politika aktörü haline gelmiş durumda ve bu, onun otoriter yönetim karakteriyle de birleşince, ona karşı duyulan güvensizliği artırıyor. Erdoğan, ABD tarafınca rahatsız edici ve tahmin edilemez bulunuyor.”

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Biden arasındaki “özür krizi” ile daha da gerildiği belirtilen haberde, Biden’ın Türkiye ziyareti ile ilgili bir Beyaz Saray yetkilisinin “Biden ve Erdoğan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi' için ayrıca bir gayret gerekmediğini, ilişkilerinin 'iyi bir yerde, profesyonel ve yakın olarak sürekli bir etkileşim içinde olduğu” sözleri aktarılıyor ve ekleniyor:

'Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz ve bunu herkes biliyor'

“Suriye ve Irak’la 800 millik ortak sınıra sahip olan Türkiye’nin stratejik konumu sebebiyle, ABD hükümeti ilerisi için Türkiye hükümeti ile ters düşmemeye çalışacaktır. Buna göre, Batılı devletler ve özellikle ABD Türkiye ile ters düşmemeye çalışıyor, çünkü Türkiye hala İslam ülkeleri arasında en laik ve bölgesel olarak en güçlü olanı Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz ve bunu herkes biliyor.”

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