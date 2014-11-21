Joe Biden iki dev uçakla bugün Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaşadıkları özür krizinin ardından Türkiye ziyareti daha da önemli hale gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün İstanbul'a geliyor. Ziyaret için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Biden'ın gelişinden önce ise 2 dev uçak İstanbul'a indi. Uçaklar, Amerikan heyetinin araçlarını, korumaların malzemelerini getirdi.

ABD Başkonsolosluğu'nun bildirdiğine göre basın platformu ile uçak arasında 150 feet yani 47 metre 52 santimlik mesafe olacak.

C-17 askeri nakliye uçaklarından, Biden'ın koruyacak Amerikan Gizli Servisi'nin arazi araçları indirildi. Bomba uzmanı köpekler de bir süre Atatürk Havalimanı'nda gezdirildi.

Joe Biden'ın cuma akşamı Başbakan Ahmet Davutoğlu ile, cumartesi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ana gündemi maddesi IŞİD ile mücadele olacak.