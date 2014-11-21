Biden'ın Türkiye ziyareti ne amaç taşıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaşadıkları “özür krizi”nin ardından Türkiye ziyareti daha da önemli hale gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün İstanbul'a geliyor. Biden’ın ziyaretinin amacını ABD’nin Türkiye’deki hava üslerini Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı mücadele için kullanımına açması oluşturması bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın üç günlük Türkiye ziyareti bugün başlıyor. Bu, Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Türkiye’yi yabancı savaşçıların Suriye’ye girişine izin vererek IŞİD’e yardım ettiği suçlamasından bulunmasından bu yana yapacağı ilk görüşme olacak. Erdoğan Biden’ın sözleri nedeniyle özür dilediğini açıklamıştı. Ancak bundan birkaç gün sonra Biden bunu reddetmişti.

Dorian Jones’un Amerika’nın Sesi’nde yer alan analizine göre, Taraf ve Al Monitor yazarı Semih İdiz iki tarafın da Biden’ın söylediklerini arkada bırakmaya hazır göründüğünü, ancak Suriye ile ilgili görüş ayrılıklarının sürdüğünü söylüyor.

Uzman, iki tarafın da IŞİD’e karşı birleşik bir görüntü vermeye çalışacağını belirtiyor ancak Amerika’nın IŞİD’le mücadele konusunu zorlayacağını düşünüyor. İdiz, Türkiye’nin ise mücadeleye Esat hükümetinin devrilmesi konusunu katmak isteyeceğini söylüyor.

Biden’ın Cuma günü İstanbul’da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi, Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la öğle yemeği yemesi planlanıyor. ABD, Türkiye’nin IŞİD’le mücadele için hava üslerinin kullanılmasına izin vermesini istiyor. Türkiye ise koalisyonun amacına Esat’ın devrilmesinin eklenmemesi durumunda bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’nin herhangi bir politika değişikliğine gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Dempsey açıklamasında kendisine verilen görevin IŞİD’le mücadele olduğunu, amacın Suriye hükümetini devirmek olmadığını söyledi.

Uzmanlar Başkan Yardımcısı Biden’ın Türkiye’yi de aynı oranda kararlı bir tavır ortaya koyarken göreceğini söylüyor. Brüksel’deki Carnegie Enstitüsü’nden Sinan Ülgen’e göre, Ankara’da yetkililer, rüzgarı arkalarına aldıklarına inanıyor.

Ülgen, Ankara’da birçok kişinin, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in Kongre’nin iki kanadını da ele geçirmesiyle, Suriye’de rejim değişikliği isteyenlerin daha güçlü konuma geldiğini düşündüğünü söylüyor.

Uzmanlar, iki tarafın Türkiye’de sayıları hızla artan Suriyeli ve Iraklı mülteciler konusunda anlaşma sağlama olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Daha zor bir tartışma noktası Türkiye’nin IŞİD’le mücadele edecek güçleri eğitmesi konusu. Ankara bu güçlerin Esat’ın ordusuna karşı kullanılmasını istiyor.

Biden’ın ziyaretinin çok büyük bir değişiklik getirmesi beklenmiyor. Semih İdiz, ziyaretin yalnızca iki tarafın daha iyi çalışması yolunu açabileceğini düşünüyor. İdiz’e göre, ziyaret iki ülke arasında oluşan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden’ın Pazar günü Washington’a dönmeden önce, Türkiye’de Rum Ortodoks Kilisesi’nin başı olan Patrik Bartolomeu ile de görüşmesi planlanıyor.