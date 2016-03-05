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Bilim / Teknoloji

GTA LCS Android’e Türkçe destek

GTA Vice City Stories, bu sene 10. yılını dolduruyor

05 Mart 2016 21:14

Android sürümü yayınlanan Grand Theft Auto: Liberty City Stories’in Türkçe yaması yayınlandı. 

Shiftdelete’nin haberine göre, Rockstar Games'in, Sony PlayStation platformlarına özel olarak yayınlandığı GTA Liberty City Stories ile GTA Vice City Stories, bu sene 10. yılını dolduruyor.

PlayStation dışında hiçbir platforma çıkışına yapmayan bu iki oyunun ilki olan GTA Liberty City Stories, geçtiğimiz haftalarda mobil piyasadaki yerini aldı.

Grand Theft Auto III’ün ana hikayesinin geçmişini konu alan Grand Theft Auto: Liberty City Stories, önce iOS için yayınlandıktan sonra Android için de piyasadaki yerini almıştı. Oyunun Android için olan Türkçe yaması ise Android platformuna çıkışından birkaç gün sonra yayınlandı.

Daha önce PlayStation 2 ve PSP için hazırlanan bu Türkçe yama, başarılı bir şekilde Android sürümü için port edildi. Türkçe yamanın oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Türkçe yama, oyunun orijinal obb dosyasına entegre edilmiş durumda. Yani oyunu Türkçe oynamak için, GTA Liberty City Stories'in v1.8 sürümüne sahip olmanız gerekmekte. Yeni güncellemeler geldikçe oyunun Türkçe yaması, o güncellemelere göre yenilenecektir.

 

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