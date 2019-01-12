GTA 6 PlayStation 5 ile birlikte mi geliyor?

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından GTA 6 ve yine dört gözle yolu gözlenen oyun konsolu PlayStation 5'in birlikte çıkacağı, GTA VI'nın PS5 için geliştirildiği konuşuluyor.

GTA 5'ten sonra milyonlarca oyuncu, devam oyununun nasıl olacağını ve ne zaman geleceğini merak ediyor. Ancak bu konuda yapımcı şirketten bugüne kadar net bir açıklama gelmiş değil. Rockstar'a yakın kaynaklar GTA 6'nın PS5 için geliştirildiğini iddia ediyor, bazı iddialar ise oyunun Xbox Anaconda için de geliştirildiği yönünde.



PS5 ve Xbox Anaconda‘nın çıkış tarihlerini de göz önünde bulunduracak olursak, Rockstar Games‘in 2020 yılında yeni bir GTA oyunu ile karşımıza çıkması da tahmin ediliyor.

(DHA)