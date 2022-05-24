GSTV sunucusu Serbay Şenkal'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: Camiam ile anılması utanç vesilesi

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, katıldığı bir televizyon programında Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadığı tartışma gündem oldu. GSTV Sunucusu Serbay Şenkal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kütahyalı'yı hedef aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beyaz Tv'de yayımlanan Derin Futbol programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalar yapan Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sert sözler sarf etti.

GSTV sunucusu Serbay Şenkal ise programın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

"Büyük bir dezavantaj, hatta utanç vesilesi"

Şenkal'ın paylaşımında, "Rasim Ozan Kütahyalı ile program yapmak hakikaten büyük sabır gerektiren bir hadise. Ayrıca taraftarı ve profesyoneli olduğum camiam ile anılması büyük bir dezavantaj, hatta utanç vesilesi kanımca!" ifadeleri yer aldı.

Arda Güler'i övmüştü

Serbay Şenkal Gün ortası programında yorumcu Kemal Özcanlı ile birlikte Fenerbahçeli Arda Güler’den övgü dolu sözler ile bahsetmişti.

Arda Güler’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu dile getiren Şenkal, “16 yaşında 2005 doğumlu çok önemli bir futbolcu var. Zaten muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı çok önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adından bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe’yi de bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Centilmenlik göstermemiz gerekiyor, bunlar bizim evlatlarımız. Galatasaray’a gol attığında ben mutluluk duydum” ifadelerini kullanmıştı.