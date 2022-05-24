Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın

Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, programın yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya geçmişte FETÖ'ye destek verdiğini hatırlatarak "Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk oldu.

3 Temmuz süreciyle ilgili konuşan Ali Koç, "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunları söyledi: '3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri.' Bunlar ne demek?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Koç'a yanıt veren Kütahyalı, "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı" açıklamasını yaptı.

Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamasına, "Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu." sözleriyle karşılık verirken, Kütahyalı'nın, "Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum." açıklamasına ise "Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz." diye konuştu.

"Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın"

Rasim Ozan Kütahyalı: "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı." sözlerine Ali Koç,"Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın.

Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!

"İnşallah, Allah basından seni temizler"

Programın son anlarında iki isim arasındaki tansiyon artarken, Ali Koç, son olarak, "Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler." dedi.

"Koç Holding’in FETÖ olimpiyatlarının sponsoru olduğunu söylemek zorunda kaldım"

Programın ardından sosyal medya mecrası Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Koç Holding'in Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ben dün Ali Koç’un tüm nezaketsizliklerine karşı en başta hoşgörülü davrandım. Çünkü misafirimizdi. Fakat sonunda iş zıvanadan çıkınca Koç Holding’in FETÖ olimpiyatlarının sponsoru olduğunu söylemek zorunda kaldım. 17 Aralık 2013-17 Temmuz 2016 arası FETÖ’yü berhava eden bizleriz"