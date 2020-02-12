Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı ve konferansı Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) organizatörü Dünya GSM Birliği (GSMA), büyük teknoloji firmalarının yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle art arda fuardan çekilme kararı almalarının ardından etkinliği iptal etti.

24-27 Şubat'ta Barselona'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi birçok firmanın katılmama kararı almasının ardından iptal edildi.

"Çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği" gerekçesiyle kamu sağlığını tehdit eden yeni tip Koronavirüs salgınına tedbir amacıyla Rakuten, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, British Telecom, Nokia, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, McAfee, Facebook ve Cisco'nun da aralarında olduğu 40 kadar dev şirket MWC'ye katılmama kararı almıştı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyordu.

Her yıl 450 milyon Euro'dan fazla ekonomik gelir sağlayan ve yaklaşık 13 bin kişiye (yiyecek-içecek sektörü, özel güvenlik, temizlik, stand görevlisi gibi) iş fırsatı sunan mobil fuarının iptal edilmesi halinde, bunun, kent için de önemli bir kayıp olacağı belirtiliyor.

Fuar için hazırlıklara katılan İspanyol şirketleri, MWC'nin iptal edilmesi halinde tazminat talep edeceklerini açıklamışlardı.

İspanya hükümeti, Katalonya özerk yönetimi ve Barselona Belediyesi de bu zamana kadar tüm açıklamalarında MWC'nin "normal şartlarda yapılması için gerekli önlemlerin alındığını" duyurmuştu.

İspanya'da mevcut durumda biri ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda, diğeri de doğudaki Balear Adaları bölgesinde olmak üzere tespit edilmiş 2 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Almanya ve Fransa'da Koronavirüs vakası tespit edilen kişilerle temas ettikten sonra İspanya'ya gelen söz konusu iki kişiden biri Alman, diğeri de İngiliz vatandaşı olurken, her ikisinin de sağlık durumların iyi olduğu belirtiliyor.