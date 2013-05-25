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Yaşam

G.Saraylı taraftarlar Real Madrid adına F.Bahçe'ye faks çekti

Galatasaraylı taraftarların, Real Madrid adına Fenerbahçe'ye gönderdiği faksın ardından Twitter'da "#faksyoufenerbahce" hashtagiyle espriler yapılıyor

25 Mayıs 2013 11:56

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, Real Madrid Başkanı Fiorentino Peres adına faks çekti. Fenerbahçe'nin resmi web sitesinde de paylaşılan bu yazının Galatasaray taraftarlarının yolladığı daha sonra anlaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü'ne Real Madrid Kulübü adına "Türkiye Kupası'nı kazanmanızdan dolayı tebrik ederiz" diye faks çekti.

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Twitter üzerinden şakayı devam ettiren kullanıcılar "#faksyoufenerbahce" hashtagi ile paylaşımda bulundu.

İşte Twitter'daki espriler şöyle:

@Loveforfootball: -Nasıl çekelim? -Real Madrid çekmiş gibi çek panpa

@leventakyel: Fenerlinin itirafı...Bu alemde tek eğlence Fenevbahçe :)

@TheLioness19o5: Faks makinem gümüşden, Yeni çıktım metristen, Tebrik mesajı gelmiş, Florentino Perezden ya lelli ya alla :)))

@mrdetay: Geçenlerde Perez bana da Kandil mesajı atmıştı :( o da yalan çıktı

@HMbalta: Yıl olmuş 2013 o kadar teknolojik imkan var ama sen hala timsaha geliyosun :( GELME :( #FaksYouFenerbahce

@1905Since: Florentino PEREZ'den Açıklama; Faxsı Ben Değil Kuzenlerim Çekmiş :(

@Rahmi_Sidar: Büyük takımlar aldıkları kupalarla,küçük takımlar aldıkları faksla övünürler :D:D #faksyoufenerbahce

@yusuf33yldrm: Faxı alan görevli: ''Aslında ben fenevbahçe armasını arıyordum o ara  fax geldi."

@ferdierr: #faksyoufenerbahce fenevbahçe yazılır bir faxla kendini dünya kulübü zannedenlerin takımı diye okunur

@YFurkanK: Türkiyapos kupaninos kutlarasos. -F.C Bayern

@aBurakAslan: sms,mms,mail de neymiş sevgilinizle faxlaşın #faksyoufenerbahce

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