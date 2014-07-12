G.Saraylı Sabri: Artık 'kal' deseler de kalmam

Beni gönderen Prandelli değil

Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sabri Sarıoğlu “Bu 3 gün içinde Prandelli’nin aldığı bir karar olamaz. Ayrılığın bu şekilde olması beni kırdı. Böylesi yakışmadı. Artık mesaj alındı. İsterlerse sözleşmemi feshetsinler. Artık kal deseler de kalmam” dedi.

Sarı kırmızılılarda 11 yıllık dönemi Prandelli’nin raporu ile sona eren ve 26 kişilik Avusturya kamp kadrosunun dışında kalan Sabri Sarıoğlu ayrılık ateşini yaktı. İtalyan hocanın İstanbul’a ayak bastığı salı günü kendisini Florya’da karşılayan tek oyuncu olan Sabri, bu kararın altında ise Prandelli’nin imzasının olmadığını belirtti.

Tesislere bile gitmedi

Mancini’nin tavsiyeleri ve yönetime sunduğu raporu dikkate alan Cesare Prandelli, 3 günlük yoğun mesai sonrası Sabri ile birlikte birçok futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Önceki gece Sabri’yi arayan idari menajer Cenk Ergün, “Sabah sizi tesislere bekliyoruz. Bir konuda açıklama yapacağız” dedi. Bu çağrı 9 futbolcuya yapıldı.

Bu durum üzerine bir araştırma yapan Sabri kadro dışı kaldığı bilgisine ulaştı. Çok sinirlenen Sabri, telefonda davet edildiği toplantıya da kampa götürülmeyeceği için gitmedi. 17.00’deki idmana da çıkmayıp tesislere uğramadı.

1 yıl daha sözleşmesi vardı

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, kendisini arayan dostlarıyla konuşan Sabri’nin, “Bu 3 gün içinde Prandelli’nin aldığı bir karar olamaz. Kaldı ki, geçen sezonun sonunda iyi bir performans sergiledim. Galatasaray benim tapulu malım değil. Yıllarca kaptanlık yaptım. Ayrılığın bu şekilde olması beni kırdı. Böylesi yakışmadı. Artık mesaj alındı. İsterlerse sözleşmemi feshetsinler. Artık kal deseler de kalmam” dediği öğrenildi.

Bir yıl daha kontratı olmasına karşın Mancini’nin tavsiyeleri ve Prandelli’nin raporu ile Sabri’nin kamp kadrosuna alınmadığı bilgisi de kulüp tarafından verildi.

İtalyan usulü kıyım!

Roberto Mancini’nin tavsiyelerine itibar eden Cesare Prandelli, Sabri dışında 9 oyuncunun daha ismini çizdi. Galatasaray’da toplam 10 isim kadro dışı bırakıldı.

G.Saray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, kaptan Sabri Sarıoğlu dışında 26 kişilik kamp kadrosuna 9 oyuncuyu daha almadı. Mancini’nin kara listeye aldığı lejyonerler de Prandelli tarafından göze giremedi. Eboue, Dany ve Ontivero, Avusturya’ya götürülmeyecek. Üç futbolcuya “Kendinize kulüp bulun” denildi. Lucas Ontivero kiralık, diğer iki oyuncu ise bonservisiyle takımdan ayrılacak.

Umutlar bitti

Prandelli bir şans daha vermesi beklenen Engin Baytar için de Mancini’nin raporuna itibar edip geçen sezon kara listede yer alan oyuncuyla birlikte Gökhan Zan’ı da liste dışında bıraktı. Ayrıca Yiğit Gökoğlan, Sercan Yıldırım ve devre arasında alınan Endoğan Adili, Kaan Baysal ile birlikte toplam 10 futbolcu kadro dışı bırakılmış oldu.

Mancini’nin gözdesi de gitti

Avusturya kampına 10 futbolcuyu götürmeme kararı alan G.Saray’da, 11. isim olarak Ceyhun Gülselam’la da yollar ayrıldı. Mancini’nin gözdesine kadroda düşünülmediği iletildi.

Kadro dışı kalanlar şöyle:

Sabri Sarıoğlu,

Emannuel Eboue,

Dany Nounkeu,

Lucas Ontivero,

Engin Baytar,

Gökhan Zan,

Yiğit Gökoğlan,

Sercan Yıldırım,

Endoğan Adili,

Kaan Baysal.