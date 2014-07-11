Galatasaray'ın kaptanı kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray Kulübü ile sözleşme imzaladığı 8 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Florya’ya kapanıp yoğun mesai harcayan Cesare Prandelli, Galatasaray kaptanını takımda düşünmediğini yönetime bildirdi.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Prandelli, Galatasaray takımının maç kasetlerini izleyip futbolcuları hakkında bilgi aldı. Eski teknik direktör Roberto Mancini’nin takım hakkında Başkan Ünal Aysal’a sunduğu raporu ve Mancini’nin tavsiyelerini de dikkate alan Prandelli, kaptan Sabri Sarıoğlu’nu liste dışı bıraktı.

Galatasaray kaptanı Sabri dışında 8 sarı kırmızılı oyuncu da kamp kadrosuna dâhil edilmedi.

Prandelli’nin Avusturya kampı kadrosunda yer vermediği futbolcular şöyle:

Sabri Sarıoğlu

Engin Baytar

Gökhan Zan

Endoğan Adili

Lucas Ontiveiro

Sercan Yıldırım

Yiğit Gökoğlan

Emmanuel Eboue