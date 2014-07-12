'Sabri Reyiz olmadan kim karşı tribündeki adamları yaralayacak ha?'

Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Casare Prandelli, Sabri Sarıoğlu'nu yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmedi. Emektar futbolcu ile Galatasaray’ın yolları tam 11 yıl sonra ayrılıyor.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve 11 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray’dan ayrılması gündeme gelmesi sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte Twitter’da yer alan bazı yorumlar şöyle:

@erdemulus: Sabri'nin kadro dışı kalması Galatasaray taraftarında şaşkınlık yaratırken, Beşiktaşlıları büyük bir korku sardı.

@disi_aslan96: #Sabri Reyiz giderse biz top kime gelince vur vur diye bağıracağız.

@umutkullar: Galatasaray'ın onuru olan Sabri Reyiz bu kadar kolay harcanmamalı.

@eskatalogya: Prandelli efendi... Türkiye'de bir SABRİ REYİZ kolay yetişmiyor...Sen kimsin ki kamp kadrosuna SABRİ REYİZ'i almıyorsun bre hadsiz...

@GSBesteleriiii: Adamlığı kulübün sıkışık olduğu zaman gerekirse paramı vermeyin diyen Sabri Reyiz'den öğrendik!

@amankaptan: Metin Oktay Tesisleri'nden bildiriyorum, yanımda Sabri Reyiz var. "ooooo 1-2-3!" gördüğünüz gibi hala üçlü çektiriyor.

@smhctnglu: Sabri Reyizsiz Galatasaray şekersiz çay olmadı reyiz bu

@albekoz: Sabri Reyiz sırtınızda mı geliyordu? Ne vardı onu da kampa götürseydiniz? Sabri futbolcu olmayabilir ama Galatasaray'ın ta kendisidir.

@av_mertakgun: Sabri Reyiz'e yanlış yaptınız. @GalatasaraySK

@papatestanrisi: Sen Ronaldo'yu seversin ama cenazene Sabri Reyiz gelir

@orkuncansever: Diren Sabri Reyiz....

@simgefstk: #sabriyeuzananellerkırılsın "yanındayız sabri reyiz!!

@onderasik: Sabri Reyiz kadroya alınmamış mı? Hayatta inanmam!!!...

@VlknAkkaya: Sabri Reyiz'in askerleriyiz !

@5dakadahaaa: Dağa taşa açtığın ortalarla, gavura taş atar gibi Muslera'ya attığın geri paslarla sevdik seni reyiz

@berk_ckr: Acaba Prandelli hayatında hem sağ bek hem sol bek hem sağ kanat hem de göbek oynayabilen bir futbolcu görmüş mü ?

@myozmen: Reyiz olmadan kim sağ kanattan depar atıp sıfıra indiğinde karşı tribündeki adamları yaralayacak ha?

@zekiemreyim: Önce baklava, sonra hacivat ve karagöz, şimdi de Sabri Reyiz mi? Milli değerlerimizi böyle böyle kaybediyoruz.

@Coachfaruk: Ben o kamp kadrosuna önce Sabri'yi yazarım ardından gerisini doldururum.

@oktayunsal: Galatasaray hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış Sabri için de yana kale koymuş #sabrireyiz :)

@Ragnar X. Saraçoğlu'nda 50 bin kişiye çıkışta görüşürüz tarzı bir hareket yapan Sabri Reyiz biz fenerliler senin samimi anadolu delikanlısı olmanı seviyoruz bakma sen makara yaptığımıza..

Soykan AŞKIN: Maç kasetlerini değil reklam filmlerini izletmişler adama :)

Sadettin Gezer: Adam ne güzel tribünlere orta şut karışımı toplar atıyordu. Galatasaray çok arar Sabri'yi :)