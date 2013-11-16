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Spor

G.Saray'ın değil Terry'nin gönlü var

Son günlerde özellikle İngiliz basınında çıkan Terry’nin G.Saray’a transferi haberlerinin perde arkası netleşti

16 Kasım 2013 13:39

Chelsea’nin yeni sözleşme önermemesinden rahatsız olan John Terry, Galatasaray'lı futbocu Diddier Drogba’ya kendisiyle oynamak istediğini iletti. Menajeri de, hem G.Saray alternatifini değerlendirmek, hem de Chelsea’yi yeni sözleşmeye zorlamak için harekete geçti.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Chelsea kaptanı Terry’ye transfer teklifinin Galatasaray Yönetimi’nden gitmediği, İngiliz yıldızın kendisinin menajeri aracılığı ile bu yönde talepte bulunduğu öğrenildi.

Chelsea’de 13 sezondur oynayan Terry’nin kontratı 2014 Haziran’da sona eriyor. Yıllardır formasını giydiği kulübünden yeni sözleşme bekleyen John Terry, bir girişim olmaması üzerine arayışlara başladı ve ‘B planı’ için harekete geçti.

 

Highbury'de menajeriyle transfer zirvesi

 

Chelsea’de birlikte forma giydiği Drogba ile durumunu konuşan Terry, “G.Saray’a gelmek istiyorum. Kontratım sona eriyor” mesajı gönderdi. Terry’nin menajeri Paul Nicholis da olaya bu noktadan sonra girdi. Nicholis, hem oyuncusu için G.Saray’ı alternatif adresi olarak gündeme taşıdı, hem de eğer olursa Chelsea’nin bu sayede yeni sözleşme için hamle yapmasını sağlamak istedi.Nicholis, sonraki adımda, Mancini’nin G.Saray’a imza attığı günlerde sarı kırmızılı kulüple bağlantı kuran ve İngiltere’de yaşayan menajer Muzzi Özcan’la temasa geçti. Highbury’de görüşen ikilinin zirvesi medyaya sızdı.

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