John Terry: İstenmezsem giderim

İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla özdeşleşen kaptan John Terry, Jose Mourinho'nun olası gelişi ve kariyeriyle ilgili "İstenmezsem giderim" dedi. Mourinho'nun Real Madrid ile sözleşmesi olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini belirten Terry, "Mourinho ile taraftarın arasında çok iyi bir bağ var; çünkü o Premier Lig'de ve daha bir çok alanda kupa kaldırdı. Bu önemli, tabi benim için de öyle." şeklinde konuştu.

"Tek söyleyebileceğim şey, o çalışmaktan zevk aldığım harika bir teknik adam." diyen Terry teknik adamın Lampard ve diğer oyuncularla da iyi ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.



İşte Terry'nin www2.sporx.com'da yayınlanan ropörtajı:



Chelsea UEFA Avrupa Ligi'nde finale kaldı. Bu senin için ne ifade ediyor?

Bunun benim ve kulübüm için anlamı çok büyük. Bu başarı bizim kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağladı; çünkü Şampiyonlar Ligi'nden sonra üstümüzde büyük bir baskı vardı. Bu kolay değildi çünkü ilk yarı öncesi Basel öndeydi. Ama güçlü bir takım olduğumuzu birliyorduk ve bunu Manchester United deplasmanında da gösterdik.



Yıllar süren denemelerin ardından Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak nasıl bir duyguydu?

Bu kariyerin zirve noktası. Yıllarca iyi bir mücadele verdik, iyi maçlar çıkardık ve çok yaklaştık. Bizim için eğlenceli bitti ve sonunda bunu şampanya ile kutlayabildik. 10 yıllık süreç içinde bu takımdaki oyuncular bunu başarabileceğine inandı. Geriye dönüp baktığınızda diğer sezonlarda da bu şansı yakalamıştık.



Bildiğin gibi Barcelona'nın yarı finalde nasıl elendiğini kimse açıklayamıyor?

Özellikle 10 kişiye karşı (gülüyor). Son 5 seneye damgasını vurmuş bir takıma karşı harika bir oyun sergilemiştik.



Finalde iki Alman takımının karşılaşmasını nasıl buluyorsun?

Bayern ve Borussia çok iyi oynayan iki takım. Dortmund, Manchester City ve Real Madrid gibi takımları eleyerek buraya geldi. Bayern çok iyi iş çıkardı ama İspanyol takımlarına üstün geleceklerini düşünmüyordum.



Tutması en zor forvetler kimler?

Henry, Ronaldinho, Eto'o, Messi... Ama Henry'de çok zorlanırdım. İnanılmaz koşular yapardı, kuvvetliydi ve topla birlikte çok iyiydi. Şimdi bu kalitede çok az oyuncu var. Van Persie harika bir golcü olduğunu kanıtladı. Benim için Tevez de çok tehlikeli bir golcüdür. Çok zekidir. Nerede olduğunu bilmediğiniz bir anda hemen arkanızda belirir.



Taraftarların Mourinho'nun dönüşünü istemesi seni şaşırttı mı?

Mourinho ile taraftarın arasında çok iyi bir bağ var; çünkü o Premier Lig'de ve daha bir çok alanda kupa kaldırdı. Bu önemli, tabi benim için de öyle. Real Madrid'e saygı gösterilmeli çünkü orayla sözleşmesi var. Benim için bu konulara girmek zor.



Mourinho ile görüşüyor musun?

Birbirimize şans dilemek için mesajlaştık. O bizden her zaman iyi sonuç bekliyor ve kulüpte olan her şey ile ilgileniyor. Sadece benimle değil, Lampard ve diğer oyuncularla da iyi ilişkileri devam ediyor.



Mourinho'nun Madrid serüveni bitiyor gibi, onu önümüzdeki sezon Chelsea idmanında görecek miyiz?

O 3 yıldır orada. Şampiyonluk kazandı ve bu sene de kupayı alabilir. Madrid ile hala sözleşmesi var ve buna saygı duyulmalı. Tek söyleyebileceğim şey, o çalışmaktan zevk aldığım harika bir teknik adam.



Mourinho Chelsea'de neyi değiştirdi?

O geldiğinde hepimiz biraz korkmuştuk. Herkes ona, ekibine ve felsefesine büyük saygı duyuyordu. Her zaman için takıma güven verir.



Tüm Chelsea oyuncuları onun hakkında olumlu konuşuyor. Neden?

Biz herşeyimizle bir takımdık. Sadece 11 oyuncu değil. Her zaman onunla konuşabilirdiniz. Çok çalışırdık ve onunla kişisel diğer şeylerimizi paylaşırdık. O bir arkadaş gibiydi. O gittikten sonra herkes üzüldü.



Abramovich Chelsea'nin olmazsa olmazı mıdır?

Kesinlikle. Takıma büyük yatırım yaptı. Kulübünü seviyor, Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de başarı için her şeyini veriyor.



Messi bu yıl 1. adam pozisyonunu kaybetti mi?

Benim için Messi 1 numaradır. Öyleydi ve hala öyle. Barcelona ile oynadığımız zaman benden mümkün olduğunca uzak durmasını bekliyorum.



Neden hep 26 numarayı giyiyorsun?

İlk forma seçtiğimde bana 26 düşmüştü. Birçok taraftarı benim formamı giyerken gördüm. Forma numara değiştirme şansı elime geçince de onlar ekstradan para vermesinler diye numaramı değiştirmedim.



Terry'nin geleceği ne olacak?

1 sene daha sözleşmem var. Neler olacağını göreceğiz. Premier Lig'de Chelsea'den başka takımda forma giymeyeceğimi biliyorum. Ama kulübüm beni istemezse büyük ihtimal kariyerime başka yerde devam edeceğim.