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Spor

G.Saray taraftarları, Volkan Demirel'i kameraya alacak

Galatasaray taraftarı, Volkan Demirel sahaya çıktığı andan itibaren ve özellikle ısınma hareketleri sırasında her adımını kameralarla kayıt altına alacak

04 Nisan 2014 20:23

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan bir derbide "kasıklarım ağrıyor" diyen, Trabzonspor maçında ise abartılı gol sevinci yaşadığı belirtilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in, Galatasaray derbisinde her hareketi mercek altına alınacak.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe kalecisinin sahaya çıktığı andan itibaren ve özellikle ısınma hareketleri sırasında her adımını kameralarla kayıt altına alacak.

Bu karar, stada gelen her taraftara ulaşması için sosyal medya hesapları üzerinden servis edilmeye başlandı. Özellikle kale arkasında bulunan taraftarlar, sürekli kayıtta olacak ve elindeki kameralı cep telefonları ile Volkan'ın hareketlerini kayıt altına alınacak.


Volkan Demirel'den cevap

 


Bu gelişme üzerine kısa bir açıklama yapan sarı-lacivertli ekibin milli kalecisi, "Benim için sorun yok. Bir şey yaptığım yok ki beni seçsinler" dedi.

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