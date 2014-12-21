G.Saray Koçu'ndan Kızılyıldız yorumu: Bu talihsiz olay kapatılmalı

Galatasaray Koçu Ergin Ataman, Euroleague Top 16 Turu’nda Kızılyıldız’la eşleşmeleri için, “Bu belki de iki ülke arasında ilişkilerin iyileşmesi için bir fırsat olur. Ben Galatasaray ve Milli Takım’ın antrenörüyüm. Ben profesyonel bir antrenörüm ve takımımla birlikte Sırbistan’a gideceğim” dedi.

Kızılyıldız maçı sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada Sırp taraftarın öldüğünü bilmediğinin altını çizen Ataman, “O gencin ölmesi yaşanan en büyük talihsizlikti. Sırp ya da Türk fark etmez sonuçta bir genç öldü. Ben söylediklerimi sakınmam ama bu kaybı bilmesem o konuyu gündeme getirir ama farklı kelimeler kullanırdım. Onun için benim o kavga sırasında ne olduğunu bilmeden konuşmam büyük bir talihsizlikti” ifadelerini kullandı.

‘Ben kimseden korkmam’

Açıklamaları için özür dilediğini tekrarlayan Ergin Ataman Hürriyet’e samimi açıklamalarda bulundu...

- Karşı taraftan sıcağı sıcağına gelen açıklamalarda duygusallık hakimdi. Onun için ses çıkarmadım. Yaptığım açıklamada zamanlama hatasını söyledim ve özür diledim. Ben kimseden korkmam, bunu korktuğum için yapmadım, hassasiyetimden dolayı özür diledim. O dönem ciddi gerginlik oldu. Su topu takımımız maça gidemedi. Ama zaman her şeyin ilacı. En önemlisi de suçlu bulundu.

- Türk Devleti, Türk polisi bu olayı saklamadı. Suçluyu buldu ve o kişi şu an hapiste, mahkeme sonunda cezasını bulacak. Bu konunun kapanması gerektiğini söylüyorum.

‘Bu talihsiz olay kapatılmalı’

Bu eşleşme bir fırsat olabilir. Türk halkıyla Sırplar arasında problem yok. Takımımızın en önemli iki oyuncusu Micov ile Erceg Sırp. Türkiye’de çalışan en üst düzey hocalar Ivkovic ve Obradovic el üstünde tutuluyor. Çok büyük saygı duyuyoruz onlara..

- Biz de Sırbistan’da çok maç oynadık. Kızılyıldız’la ilk devre oynadık. 20 bin kişi vardı, olay olmadı. Bu talihsiz olayın kapanması gerektiğini düşünüyorum.

Burada, G.Saray ve Kızılyıldız’ın yapacakları temaslar da önemli. Olaya biraz politik olarak da yaklaşıldı. Türk ve Sırbistan dış işlerinin temasları sırasında üzerime düşeni yaparım. Bana ‘git’ derlerse giderim, ‘gitme’ denirse gitmem. Ama gitmemem, sporun ruhuna aykırı olur.

G.Saray’da kendimizi kambur hissediyoruz

“Ekonomi okudum. Takımın tüm gelirleri 4 milyon, gideri ise 15 milyon dolar. Aradaki fark G.Saray’a kamburdur.”

Basketbol takımını G.Saray Kulübü’nün üzerinde kambur gibi görüyorum. Sonuçta ben de ekonomi okudum, İstanbul İşletme mezunuyum. Bakıyorsun takımın geliri, sponsor dahil 4 milyon dolar, genel gider ise 15 milyon dolar. Arada 11 milyon dolarlık fark var.

‘Destek bekledim’

- Bu G.Saray’ın üzerinde bir kambur. Geçmiş dönemde bunu Aysal yönetimi nasıl kapatıyordu bilmiyorum. Bu fark için başta Aysal ekonomik durumu iyi G.Saraylılardan takıma destek beklediğimi söyledim.

Furkan 3 maça mâl oldu

Yabancı pivotlardan istediği verimi alamayan Ergin Ataman, Furkan’ın NBA’e gidişiyle pota altında çok zorlandıklarını belirtti.

Aslında Euroleague’e iyi de başladık. Furkan gidinceye kadar 6 maçta 3 galibiyet almıştık. Ve gruptaki durumumuz gayet iyiydi. Olympiakos’un arkasında ikinciliği kovalıyorduk. Ama Furkan’ın ani şekilde ayrılmasıyla üst üste 3 kritik maç kaybettik. Jawai ve Vougoukas’ın formsuzluğuyla Furkan bir anda Arroyo’dan sonra takımın en önemli oyuncusu oldu. Young’ı getirdik İstanbul’a geldiği gibi maça çıktı ama bu Play Station değil ki bir oyuncuyu çıkart diğeri hemen oynasın. Takım içindeki bu dengesizlikler bizi elenme noktasına getirdi. Son Olympiakos maçı öncesi kuyunun dibinden çıktık!

O salonda basketbol oynanamazdı

Keşke F.Bahçe ile geçen sezon oynanan finalde ortam basketbola uygun olsaydı. Tabii ki saha avantajı F.Bahçe’deydi ama 2. maçı son saniyede kaybetmiştik. Onlar Abdi İpekçi’deki hiçbir maçı kazanma noktasına getirmedi. Son maçın oynanmaması yönetimin kararıydı. Aysal’ı bu kararı için eleştirmem.

‘Bildiğimi söylerim’

- Beni Ergin Ataman yapan özelliklerinden en önemlisi doğru bildiğimi söylemektir. Geçen sezon 5. maçta o ortamda maç oynanamayacağını söyledim. Üzerime örgütlenmiş faciaydı. Bu seneki maçta bambaşka atmosfer vardı. Ben de haklarını teslim ettim.

Yarın (bugün) Abdi İpekçi’de kadınlarda G.Saray-F.Bahçe derbisinde taraftarımız aynı saygıyı göstersin.

Hedefimiz üçüncü bitirmek

Top 16’da Barcelona ve Real Madrid ilk ikiye alır. Panathinaikos ve Maccabi teknik anlamda eski güçlerinde değiller ama tabii ki ekoller. Bizim Top 16’da amacımız bu iki takımdan birini aşağımıza almak olacak. Hedefimiz grup 3.’lüğü. Seyircisiz maçlarımızı Zalgiris ve Berlin’le oynayacak olmamız avantaj.

Prandellı gibi tazminat istemem

Bu sezon sonu kontratım bitiyor. Beni Galatasaray istemezse bırakıp giderim. Şu an G.Saray camiası ve taraftarla aramda inanılmaz bir sıcaklık var. Bana bugün ‘git’ deseler Prandelli gibi tazminatımı istemem. Ergin Ataman’ın Galatasaray’dan kaçıp gitmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ben zorluklarla mücadele etmeyi severim.

2 yaşından beri G.Saraylıyım

- 2 yaşımdan beri Galatasaraylıyım ve burada mutluyum. Camia ve taraftarların bana olan sevgisi beni çok etkiliyor. G.Saray’dan kendi isteğimle asla ayrılmam. Kendimi fazlalık olarak görürsem yollar ayrılır.

- UEFA Kupası’nı kazandığımız dönem Ali Sami Yen Stadı’nda açık tribünündeydim.

Hamza Hoca şampiyon yapar

Taraftar takımına sahip çıkan hocayı seviyor. Hamza Hamzaoğlu’nun en büyük şansı bu. G.Saray’a aidiyet hissediyor. Terim de böyleydi. Hamza Hoca ile birlikte futbol takımımız şampiyonluğun en büyük favorisi.

En ağır kura

Milli Takım düşeceği en zor gruba düştü, ağır bir kura oldu. İzlanda yerine Rusya olsa ‘bu kadar olur’ derdik. Ama benim felsefem rakip değil biz nasılızdır. Grubu bu kadar güçlü yapan Türkiye’dir. Sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Ersan, Enes, Kenan ve Birkan gibi Dünya Şampiyonası’nda bizle olmayan isimleri Avrupa Şampiyonası’na götürürsek bunun yanında Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi genç isimlerle ikinci ev sahibi sayılacağımız Almanya’da kimseden çekinmeyeceğiz.