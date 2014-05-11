GS Store saldırısında 18 yıla kadar hapis istemi

Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamaları sırasında Bağdat Caddesi'ndeki Galatasaray Store mağazasına yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan 13 kişi hakkında,5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2014 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor Kulübü arasında oynanan müsabaka sonrası saat 23.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store'un camlarının kırıldığı, içeriden alınan ürünlerin bir bölümünün işyeri önünde yakıldığı ve durum üzerine kolluk güçlerinin harekete geçtiği belirtildi.

İşyerindeki zarar anlatıldı

Mağaza sahibi müşteki Aziz Etles'in beyanına göre suça konu olay sonrası işyerinde zararın büyük olduğunun ifade edildiği iddianamede, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheliler M.H.B, F.A, M.H.Y, E.G ve M.Ç'nin görüntülerle tespit edildiği, incelenen görüntülerde işyeri önünde ürünlerle yangın çıkartıldığı, yerlerde cam kırıkları ve yanmış kumaş parçalarına rastlandığı kaydedildi. Olay yeri incelemesiyle de işyerinin otomatik açılan kapısının zarar gördüğü ve çalışmadığı, işyeri içerisinde cam kırıkları, yırtılmış ambalaj kartonları, dağıtılmış tezgahlar, dağıtılmış elektronik cihazlar görüldüğü, vitrin kısmının kırıldığı, bodrum katta bulunan rafların boş olduğu, ürünlerin yerlere saçıldığı ve bir rafın devrildiği belirtildi.

Ortalama zarar 200-500 bin lira arasında

Şüphelilerin üzerinde iş yerinden alınan ürünlerin elde edildiği kaydedilen iddianamede, işyerindeki zararın müşteki Aziz Etles tarafından ilk belirlemelere göre 200 bin ile 500 bin lira arasında bir zararın olduğunu ifade ettiği, işyerinin kapalı olmasından kaynaklanacak olan kaybın ise 60 bin lira civarında olduğunu söylediği belirtildi.

5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemi

Olay günü mağazanın kasa kısmında bulunan 2 bin 500 lira miktarındaki nakit paranın da hırsızlık fiiline konu olduğunun savcılık tarafından belirtildiği iddianamede, olaya karıştığı öne sürülen 7 çocuk şüpheli hakkında ise ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelilerin suçu kabul niteliğinde savunma yaptıkları söylenen iddianamede yaşları 18 ile 27 arasında değişen 13 şüpheli hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamalarından 5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



