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Spor

Galatasaray'dan GS Store'a yapılan saldırıya 'vandallık' tepkisi

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları esnasında bir grup taraftarca GS Store'a yapılan saldırıya tepki gösterdi

28 Nisan 2014 16:35

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, bir grup Fenerbahçe taraftarının, Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store mağazasını yağmalamasına tepki göstererek, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bunun taraftarlıkla, futbolla, sporla, daha da ileri gideyim insanlıkla alakası yok. Bu vandallık, barbarlık" dedi.

Yaşanan olayı Fenerbahçe'den ayrı tuttuklarının altını çizen Ergün, "Hiçbir Fenerbahçelinin bu olayı tasvip ettiğine inanmıyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün de bu konuya sıcak baktığına inanmıyorum. Kendileri bu olayı kınayacaklardır" ifadelerini kullandı.

 

'Şampiyonluklarını kutlamamız minimum centilmenlik kuraldır'

 

GS Store'la ilgili yaşanan kötü hadiseye karşın, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kutladığını söyleyen Ergün, kulüp internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajına değindi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu resmi olarak kutlamalarıyla ilgili Ergün, "Bence bu yapılması gereken minimum centilmenlik kuralıdır. Rakibimiz ipi göğüslemiş ve şampiyon olmuştur. Bize düşen de tebrik etmektir" şeklinde konuştu.

 

'Sessiz İtalyanı bile çileden çıkardılar'

 

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Elazığspor'u 1-0 yenerek uzun bir aranın ardından deplasmanda kazanıp, yeniden ikinci sıraya yükseldiğine değinen Şükrü Ergün, bu müsabakanın kendileri için hiç de kolay geçmediğini aktardı.   

Çok önemli bir maçı galip tamamladıklarını anlatan Ergün, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz ama bu galibiyete ulaşmak çok da kolay olmadı. Sonunda o sessiz, sakin, centilmen İtalyanı da çileden çıkardılar. Haftalarca önce hakem kararları için yorum yapmayı bıraktım. Bunlar, hakemlerin şahsi kararları değildir Buna inanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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