GS Store'a yapılan saldırıda 15 taraftar gözaltına alındı!

GS Store mağazasına yapılan saldırı ile ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Gece saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Store mağazasına gelen bir grup Galatasaraylı taraftar, Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamaları sırasında zarar gören mağaza önünde gece nöbeti tuttu. Olayla ilgili 15 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Bağdat Caddesi üzerinde yapılan Fenerbahçe Şampiyonluk kutlamalarının bitmesinin ardından, gece saatlerinde hasar gören Galatasaray Store mağazası önüne gelen bir grup Galatasaray Taraftarı, mağazaya yapılan saldırıya isyan etti. Kepenkleri açık halde bulunan mağaza önünde gece nöbeti tutan grup, yoldan geçen bazı Fenerbahçeli taraftarlarla da tartışma yaşadı. Saldırı sonrası mağaza içerisindeki ürün reyonları boş kalırken, güvenlik kameralarının ise ters çevrildiği görüldü. Galatasaray Store mağazası önünde nöbet tutan Galatasaray taraftarları, tuttukları nöbetin ardından gece geç saatlerde mağaza önünden ayrıldı.