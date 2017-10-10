Grup Yorum'dan gazetecilere Murat Başoğlu göndermeli sitem: Haber değerimiz yok mu?

Türkiye'de protest müziğin öncülerinden olan Grup Yorum, son aylarda karşılaştığı baskılarla ilgili haber yapmayan gazetecilere sitem etti. Grup Yorum'un yazılı açıklamasında, çalışmalarını sürdürdükleri İdil Kültür Merkezi’nin bu yıl dört kez basıldığı, enstrümanların kırıldığı ve notayla akor defterlerinin yırtıldığı belirtilerek gözaltına alınanlara işkence yapıldığı savunuldu.

Geçen yılın kasım ayındaki operasyonda 7 üyelerinin gözaltına alınıp tutuklandığı, martta tahliye edildikleri, ancak mayısta 4 kişinin daha gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, ‘İlle de kavga’ albümlerinin 24 Eylül’deki imza gününde kültür merkezini bir kez daha polisin bastığı kaydedildi.

Diken’de yer alan habere göre Grup Yorum, halihazırda İdil Kültür Merkezi ve grupla bağlantılı 12 kişinin daha tutuklu olduğu bilgisini verdi. ‘Faşizm saldırıları’ karşısında ‘canlarını dişlerine takarak’ sanat yaptıklarını ifade eden Grup Yorum, söz konusu baskıların birçok basın kuruluşunda haber olmadığını, kendilerine yer verilmediğini aktardı.

Başoğlu göndermesi

Açıklamada gazetecilere yönelik “Sormak istiyoruz” denilerek şu sorular yöneltildi: "1 milyon kişiye konser veren bir müzik grubunun çalışmalarını yürüttüğü kültür merkezinin 10 ayda dört kez basılması, bu süreçte tahliye olanların aynı gerekçelerle tekrar tutuklanması ve şu anda 12 çalışanımızın tutsak olması; haber değeri taşımıyor mu? Grubumuzun yoğun saldırılar altında albüm çıkarıyor olması, albümünün tanıtımı için düzenlediği imza gününe polis baskını yapılması; haftalardır gazetelerde yer alan, öz yeğeniyle ilişkiye giren ahlaksızlardan daha mı önemsiz görülüyor?”

Grup Yorum’un ‘öz yeğeniyle ilişkiye giren ahlaksızlar’ diyerek bahsettiği, yeğeni olduğu belirtilen kadınla ilişki yaşadığı için hapis cezasıyla yargılanan sunucu Murat Başoğlu’ndan başkası değil.

‘Gelin çayımızı için’

Açıklamada, gazetecilere şu sözlerle seslenildi: “Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımıza çağrımızdır. Sıranın size gelmesini beklemeden dayanışmayı büyütelim. Grup Yorum’un yaşadığı adaletsizlikleri, faşizmin saldırılarını gazetelerinizde köşelerinize taşıyın. Grup Yorum’un hangi koşullarda 19 şarkılık bir albüm çıkardığını, bu albümün faşizmin saldırılarına karşı nasıl bir cevap anlamına geldiğini yazın, anlatın. İdil Kültür Merkezi’ne ziyarete gelin, çayımızı için. Neden ‘Grup Yorum halktır, susturulamaz’ dediğimizi gözlerinizle görün.”