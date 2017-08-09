Grup Yorum üyeleri Nuriye ve Semih için açlık grevine başladı

Türkiye'de protest müziğin öncülerinden olan Grup Yorum, kanun hükmünde kararname (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevlerinin 154'ncü gününe giren eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın taleplerinin kabul edilmesi için açlık grevine başladı.

Grup Yorum'un kamuoyuna duyurduğu 1 ay sürecek olan açlık grevi talebinde, tutuklu bulunan grup üyelerinden Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan poyraz, Bergün Varan ile koro üyeleri İlyas Kazan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun'un serbest bırakılması da yer alıyor.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tamamı şöyle:

Grup Yorum tarafından açlık grevine ilişkin yapılan açıklamada da sanatçıların ve akademisyenlerin mesleklerini yaptığı için cezaevinde tutuklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, “AKP iktidarı yönetemiyor, yönetemedikçe tüm halk saldırıyor. Talimatlarla savcılara, hakimlere tutuklama kararları verdiriyor. Hırsız, sapık, tacizci serbest sokaklarda geziyor, uyuşturucu satıcıları serbest sokaklarda geziyor. Ama adaletsizliğe karşı çıkan sanatçılar, işini isteyen akademisyenler hapiste” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz. Bir avuç zengin, varyemez, zübük gününü gün edecek diye, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, insanlığımızdan, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Korkmuyoruz, tam tersine AKP korkuyor bizden, büyüteceğiz korkularını. Bir ülkenin sanatçılarını, akademisyenlerini kendileri gibi düşünmüyor diye hapse atanlar siyasi olarak ölüdür demiyoruz, ölmüştür artık diyoruz. İyi ve doğru bir yoldayız biz, kanıtı AKP'nin saldırılarıdır. Direnişimizin, taleplerimizin ve öfkemizin sonuçlarıdır AKP'nin bu çaresizce saldırıları.

İşte bunun için başlıyoruz 1 aylık açlık grevine. Tüm dinleyenlerimizi yanımızda görmek istiyoruz, tüm halkımızı açlık grevimize destek vermeye, açlık grevlerini büyütmeye davet ediyoruz.

8 ağustos salı günü saat 19.00' tüm halkımızı Küçük Armutlu mahallesinde süresiz açlık grevini sürdüren Mehmet Güvel'in direniş evinde başlatacağımız açlık grevine bekliyoruz...

Tutsak Grup Yorum üyeleri Derhal Serbest Bırakılsın

Nuriye ve Semih'in Talepleri Kabul Edilsin!

Adalet İstiyoruz, Haklıyız Kazanacağız!”