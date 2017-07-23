Polisin gözaltında saçını kökünden kopardığı Grup Yorum üyesi tutuklandı

Polisin gözaltında saçını kökünden koparttığı Grup Yorum üyesi Bergün Varan, dün gözaltına alındı. Varan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet2te yer alan habere göre tutuklu Grup Yorum üyeleri için 2 haftadır "Özgürlük ve Adalet Nöbeti" tutan Grup Yorum üyesi Bergün Varan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun dün gözaltına alındı. Varan ve Uzun bugün çıkarıldıkları mahkemece gözaltına alındı.

Bergün Varan, 30 mayıs 2017 günü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmış ve saçları kökünden kopartılmıştı.