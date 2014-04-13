Grup Yorum'dan 4. Bağımsız Türkiye konseri

Grup Yorum’un bu sene 4.’sünü düzenlediği Bağımsız Türkiye konseri, bugün Bakırköy Halk Pazarı’nda binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirildi. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin resminin bulunduğu dev pankartın açılmasıyla konser saat 15.00'de başladı.

İdris Tiftikçi’nin Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Grup Yorum üyelerinin şarkısına aralarında Niyazi Koyuncu, Barış Atay, Ogün Sanlısoy, Erdal Bayrakoğlu, Hilmi Yarayıcı, Erkan Oğur, Hakkı Demircioğlu, Selçuk Balcı, Adile Yadırgı, Ayla Yılmaz, Hüseyin Turan, Tolga Sağ'ında bulunduğu bir çok konuk sanatçı eşlik etti. Öte yandan başına isabet eden gaz fişeğinin yol açtığı yaralanmadan sonra 269 gün komada kalan ve hayata veda eden Berkin Elvan için yazılan şarkı da söylendi ve Berkin Elvan için balonlar uçuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da konseri izlemeye gelenler arasındaydı.