Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucuna başladı

Süresiz açlık grevinin 200. gününde olan tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, dün avukat Hüseyin Boğatekin ile yaptığı görüşmesinde ölüm orucuna başladığını duyurdu.

Avukat Boğatekin’in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Az evvel adalet ve özgürlük talebiyle 200 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile görüştüm. Bugün ”ölüm orucuna” başladığını, talepleri kabul edilmedikçe vazgeçmeyeceğini belirtti. Çok zayıflamıştı. Bitkin ama moralliydi.”

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevi yapıyor.

Grup Yorum üyeleri Barış Yüksel ve Ali Aracı açlık grevine ara vermişlerdi. Tahliye edilen Bahar Kurt açlık grevinin 208'inci, Helin Bölek ise 199'ncu gününde.

Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İstanbul, Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi son 2016-2018 arasında sekiz kez polis baskınına maruz kalmıştı. Baskınlar 2019’da da sürmüş ve son operasyon 26 Şubat’ta gerçekleşmişti. Bu baskınlarda 30 kişi tutuklanmıştı. Altı Grup Yorum üyesi İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde: İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, İhsan Cibelik. “DHKP-C üyeliği” ile suçlanan Grup Yorum üyelerini ihbar edenlere 300 biner TL para ödülü vaaddediliyor. Selma Altın ve İnan Altın Fransa’dan sığınma talebinde bulundu.

TIKLAYIN - Grup Yorum 226 gündür açlık grevinde: "Taleplerimiz kabul edilsin! Grup Yorum'a özgürlük!"