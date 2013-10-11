Grup Yorum, iptal edilen konseri için 'bölücülük gerekçe gösterildi' dedi

Grup Yorum'un 12 Ekim'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 44. Dev-Genç Kültür Şenliği kapsamında vereceği konser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Muhsin Ertuğrul Sahnesi yönetimi tarafından iptal edildi. Grup Yorum üyeleri iptal kararının "bölücü ve yıkıcı, siyasi faaliyetlerde bulunulacağı" gerekçesiyle iptal edildiğini iddia etti.

İddiaya göre Grup Yorum ile Muhsin Ertuğrul Sahnesi arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verilecek konser için sözleşme imzalandı. Gerekli kira bedelinin yatırılmasından kısa süre aynı tarihte tadilat yapılacağı için konser alanının müsait olmadığı ve organizasyonun iptal edilmesi gerektiği söylendi.



Sahne hazırlığı için gittiler, iptal edildiğini öğrendiler



Sözleşmeleri olduğunu belirten Grup Yorum üyeleri, dün konser hazırlıkları için gittikleri Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sözleşmelerinin tek taraflı fesih edildiğini öğrendi. Emniyet ve valilik tarafından alınan bir karar olmamasına rağmen bölücü ve yıkıcı, siyasi faaliyetlerde bulunulacağı endişesi gerekçe gösterilerek konserlerinin iptal edildiğini öne süren Grup Yorum, "Her sene burada konser veriyoruz. En son 6 Temmuz'da aynı yerde sahneye çıktık. Alınan bu kararı anlamamız mümkün değil. Hukuki haklarımızı kullanacağız" diyerek yaşananlara isyan etti.