Grup Yorum: Gazapizm gibileri halkımızı düzenin bataklığına ve umutsuzluğa götürüyor, bu sözleri sahnede söyleterek BirGün suç işliyor

Grup Yorum, BirGün'lük festivalde sahne alan Gazapizm'i hedef alarak, "Gazapizm gibileri halkımızı düzenin bataklığına ve umutsuzluğa götürüyor, bu sözleri sahnede söyleterek BirGün suç işliyor" paylaşımını yaptı.

Grup Yorum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gazapizm halka ve gençliği ne anlatıyor, Grup Yorum halka ne anlatıyor? Gazapizm gibileri, emperyalizmin politikası olan uyuşturucu ve pornografi ile halkımızı düzenin bataklığına ve umutuzluğa götürüyor. Grup Yorum ise emperyalizm ve oligarşinin saldırılarına karşı halka güç veriyor, umut taşıyor. Reformizm çürüyen ve can çekişen bir ideolojinin temsilcisi, Grup Yorum ise yaşayan ve yaşayan bir ideolojinin sahibidir! İki ideolojinin çarpışmasında burjuva ideolojisi yenilmeye ve yok olmaya mahkûmdur" görüşünü savundu.

Grup Yorum'un Gazapizm'in şarkısının sözleri olarak paylaştığı "Argo" Gazapizm & Cashflow & Monoman'a ait.

Gazapizm geçen sene Grup Yorum üyelerine dayanışma konserine katılmıştı.

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