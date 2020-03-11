İzmir'de Gazapizm'in de katılacağı Grup Yorum'a destek konseri yasaklandı

Konser yasaklarının kalkması ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması için açlık grevinde kritik aşamaya gelen Grup Yorum üyelerine destek konseri yasaklandı.

İzmir'de rapçi Gazapizm'in de katılacağı Grup Yorum ile dayanışma konseri Valilik tarafından yasaklandı.

Valilik kararında "Sanata Özgürlük" sloganıyla yapılması planlanan konserin yasaklanma gerekçesi yok.

Yasak kararında şöyle denildi:

"12 Mart Perşembe 2020 günü Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No. 1087 Konak adresinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'sanata özgürlük' başlıklı ve Gurp Yorum Yaşasın İstiyoruz! Konser Suavi, Hüsnü Arkan, Grup Abdal, Niyazi Koyuncu, Pınar Aydınlar, Hilmi Yarayıcı, Erdal Bayarakoğlu, Barış Atay, Hamit Demir, Tuğrul Keskin, Praksis, Sokak Orkestrası" şeklinde gerçekleşebilecek şiir dinletisi, dans gösterisi, konser vb. eylem ve etkinliklerin devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 12 Mart 2020 itibariyle Valilik Makamının kararı ile yasaklandığı tarafıma tebliğ edilmiştir."

Yasaklanan konserde Gazapizm, Suavi, Grup Abdal, Hüsnü Arkan, Sokak Orkestrası gibi isim ve gruplar yer alacaktı.