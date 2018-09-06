Grup Seksendört İsfanbul Açıkhava'da sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- ROCK müziğin sevilen gruplarından Seksendört, İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. “Anlayamazsın”, “Aklımı Geri Ver”, “Dokunma” gibi sevilen şarkılarını yağmur altında seslendiren gruba hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Kendilerini dinlemek için alanı dolduran sevenleriyle selfie de çekinen grup yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

“COVERLARDAN ÇOK KENDİ ŞARKILARIMIZA ODAKLANDIK”

Sahne öncesinde konuşan Seksendört\'ün solisti Tuna Velibaşoğlu, “Bundan sonraki çalışmamızın tekli mi yoksa albüm mü olacağına şarkıların akıbetine göre karar vereceğiz. Daha önce yaptığımız “Dokunma “ şarkısının çok sevilmesinden dolayı sanırım bizi coverlar olan karma albümlere dahil etmek istiyorlar. Ancak son zamanlarda biz bu işlerden biraz uzak durmaya başladık. Çünkü bu şarkılar herkesçe bilindiği için kendi şarkılarımızın ve yaptıklarımızın önüne geçmeye başladı. O nedenle artık çok ilgimizi çeken bir şey olmadığı sürece bu tür işler yapmayız diye düşünüyorum” dedi.

“POP VE ELEKTRONİK MÜZİK DAHA ÖN PLANDA”

Çıkış şarkıları olan “Ölürüm Hasretinle”nin doğru yer ve zamanda olduğu için çok fazla sevildiğini söyleyen Velibaşoğlu, “Şu anda sanmıyorum ki o etki bir daha yaratılsın. Zaten jenerasyon da çok değişti, artık dijital dünya sektöre daha hakim. Rock müzik de eskisi kadar şaşaalı günlerini yaşamıyor, pop ve elektronik müzik daha ön planda” dedi.

“ARTIK ŞANS DAHA ÖNEMLİ”

Prodüktörlük de yapan Velibaşoğlu, “Ortalama 5 yıl öncesine kadar insanlara bestelerinin, seslerinin, görüntülerinin iyi olması gerektiğini söylüyorduk. Yüzde 80 iyi olmaya yüzde 15-20 civarındaysa şansa ihtiyaç vardı. Şimdi ise durum tersine döndü. Artık şarkı söylemeye, müzik yapmaya gerek olmadan yüzde 80-90 oranında şansla bir yerlere gelebiliyorsunuz” dedi.

İSFANBUL’DA KONSERLER DEVAM EDECEK

Vialand markasını yenileyerek yoluna yeni ismiyle devam eden İsfanbul’da, açıkhava konserleri Eylül ayı boyunca devam edecek. 10 bin kişilik etkinlik alanında 6 Eylül’de İrem Derici, 12 Eylül’de Buray, 13 Eylül’de Rubato, 19 Eylül’de Edis ve 20 Eylül’de Berkay sevenleriyle buluşacak.

Kapı açılış saati 18.30 olan konserler, saat 20.00’de başlıyor.Konser biletleri İsfanbul’un internet sitesi üzerinden veya İsfanbul Tema Park gişelerinden alınabiliyor. Tema parkın yıllık üyelik kartı “YesClub”ı alanlar ise tema parka sınırsız giriş hakkının yanı sıra konserleri ücretsiz olarak izleyebiliyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)