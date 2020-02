Grup Seksendört: Albüm için ne para var ne zaman

Türk rock müziğinin tanınan grubu Seksendört’ün "Kendimi Kandıramam" isimli single çalışması dinleyiciyle buluştu. Bir süre daha yalnızca single çıkaracaklarını belirten grubun vokalisti Tuna Velibaşoğlu, “Albüm yapabilmek için iyi bir zaman aralığıyla beraber, ekonomik olarak da ciddi bir güce ihtiyaç var" dedi.

Karar'dan Işıl Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Grup Seksendört'ün solisti Tuna Velibaşoğlu'nun çıklamaları şöyle:

Kendimi Kandıramam alıştığımız Seksendört tarzında. Uzun yıllardır çizginiz koruyorsunuz. Bu özellikle dikkat ettiğiniz bir şey mi?

Aslında çok da dikkat ettiğimiz bir şey değil ama şarkılar aynı kişilerle, aynı yerlerde kaydedilince haliyle bir uyum oluyor. Normal şartlarda aksini düşünmek zor olurdu sanıyoruz ki. İnsanların sizinle özdeşleştirdikleri bir tarz ve duyumla sürekli oynamak ve değişiklik yapmak; kimliğinizin üzerinde negatif bir algıya sebep olabilir. Yapılabilecek en güzel hareket, özünüzü saklı tutup üzerine türlü baharatlar eklemek olacaktır.

Klipte size Türk kökenli Alman oyuncu Birol Ünel eşlik ediyor. Bu birliktelik için neler söylersiniz?

Klip yönetmenimiz İmre Haydaroğlu ile birlikte bitkin ve geçmişiyle kavgası olan bir adamın hikâyesini işlemeye karar verdik. Videonun sinematografisini yüksek tutabilmek için çok iyi bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğunun bilincindeydik. Birol Ünel aklımıza gelen ilk isimlerden biriydi fakat böyle bir projeyi kabul etmeyeceğine dair bir çekincemiz de vardı açıkçası. Devreye menajerimizin girmesiyle, Almanya’da yaşayan oyuncuyla temasa geçtik. Grubu tanıdıklarından, eseri ve fikri çok beğendiklerinden bahsettiler. Gelen güzel yorumlar dışındaki katkılarını, izlenme oranları ve zaman gösterecektir şüphesiz.

Bu single yeni bir albümün de habercisi mi?

Pek sayılmaz... Albüm yapabilmek için iyi bir zaman aralığıyla beraber, ekonomik olarak da ciddi bir güce ihtiyaç var. Henüz o kadar rahatlayamadık. Sanıyoruz ki bir süre daha single’larla devam edeceğiz.

Son dönemde müzisyenler single çıkarıyor. Nasıl avantajları var?

Single’lar sayesinde konser hayatınıza ve diğer projelerinize zaman ayırıp devam edebiliyorsunuz. Albüme girildiğinde çok ciddi bir zaman ve ekonomi yaratmak gerekiyor. Diğer yandan bir albümde klip çekmediğiniz her şarkı kaba tabirle çöp oluyor. Her tekliye ise yeni bir albümmüş gibi gereken ilgi ve özeni gösterebiliyorsunuz. Yeni bir video, yeni bir tanıtım süreci, yeni görseller... Eldeki imkanlar ve yetenekler doğrultusunda neyi paylaşmak istediğinize bağlı tüm süreç. Yoksa biri diğerinden daha üstün gibi bir durum yok. Nedense eski bir alışkanlık ve inanç var bu konuda, albüm yapmak daha prestijli gibi.

Hem dinleyici kitlesi hem de grup üretimi açısından istikrarınızı yıllardır koruyorsunuz. Başarınızı neye borçlusunuz?

En büyük sırrımız ne yaptığımızın farkında olup şükretmek. Zaman ilerledikçe, şartlar değiştikçe, yaşlar ilerledikçe neye sahip olduğunuzu ve ne bedeller ödemiş olduğunuz noktaya geldiğinizi daha iyi anlıyor ve yorumluyorsunuz. Bazı şeyleri anlayabilmek için uzaktan bakmak gerekiyor. Yaklaşık 20 yıl önce kurulduğumuzu düşünürsek, artık bayağı bir uzaktan bakma şansımız var. Elimizdekinin kıymetini biliyoruz ve ona sıkı sıkı sarılıyoruz. İnsanın her sabah uyanmak için bir sebebinin olması ve o sebebin severek yaptığınız bir iş olması, hayatta sahip olunabilecek en büyük hediye.

1999’dan bugüne baktığınızda amaçladığınız yerde misiniz?

En sevdiğimiz laf, ‘İnsanlar plan yapar kader ise onlara güler.’ O yüzden olduğumuz yer, olmamız gereken ya da olmayı planladığımız yer midir bilmiyoruz ama sevdiğimiz işi yapabiliyor olmaktan çok mutluyuz.

"Beste yapmak çok içsel, özü hep aynı"

19 yıldır kendi şarkılarınızı yapıyorsunuz. Zaman ve değişen dünya şarkı üretiminizi etkiliyor mu?

Gerçekten de değişmeyen tek şey, değişimin ta kendisi. Sektör, mecralar, dinleyiciler değiştikçe mutlaka siz de ayak uyduruyorsunuz sürece. Ama beste yapmak daha içsel bir şey, ne kadar değişiyormuş gibi olsa da özü hep aynı. Gördükleriniz, yaşadıklarınız, diliniz...

Yeni projeleriniz neler?

İlk hedefimiz, ‘Kendimi Kandıramam’ı olabildiğince tanıtabilmek ve bunun için bolca konser yapmak. Şu an mayıs ayına kadar her hafta sonu ülke içi ve dışında bir şehirde olacağız. Bunun yanında yeni teklimizin çalışmalarına başlayacağız. Şu an elimizde çok fazla şarkı biriktiğinden, belki üç şarkılık bir single bile yapabiliriz.